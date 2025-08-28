MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η ΑΕΚ απειλεί με Πιερό και Κοϊτά (vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Δυναμικά ξεκίνησε στην ρεβάνς με την Άντερλεχτ η ΑΕΚ, με τους Κοϊτά και Πιερό να απειλούν χωρίς επιτυχία όμως.

Δείτε τις ευκαιρίες της ΑΕΚ:

 

 

Η ΑΕΚ απειλεί με Πιερό και Κοϊτά (vids)