Η ΑΕΚ απειλεί με Πιερό και Κοϊτά (vids)

Δυναμικά ξεκίνησε στην ρεβάνς με την Άντερλεχτ η ΑΕΚ, με τους Κοϊτά και Πιερό να απειλούν χωρίς επιτυχία όμως.

Δείτε τις ευκαιρίες της ΑΕΚ: