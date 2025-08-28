Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Η μαγική πιρουέτα του Κωνσταντέλια που ξεσήκωσε το κοινό (vid) 28-08-2025 21:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Γιάννης Κωνσταντέλιας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μία ακόμη στιγμή μαγείας για τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο παιχνίδι με τη Ριέκα, ο οποίος έκανε μία φανταστική πιρουέτα και ξεσήκωσε το κοινό της Τούμπας. Η ενέργεια του: Πίτα από άλλον πλανήτη: Το χορταστικό και πεντανόστιμο σουβλάκι που εξαφανίζεται σε χρόνο dt menshouse.gr Θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Συνελήφθη και κρατείται ο 35χρονος οδηγός dailymedia.gr Τι συμβαίνει με τον Μάουρο Ικάρντι… menshouse.gr «Προχωράμε»: Ο χρησμός του Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Η «βρόμικη» καλημέρα του Αρκά στο κρεβάτι που ξάφνιασε τους πάντες (Pic) dailymedia.gr Εκείνη τη μέρα ξέσπασε: Το επεισόδιο που έκανε την οικογένεια του Μαζωνάκη να ζητήσει τον εγκλεισμό του instanews.gr Με μπροστάρη τον σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού: Το «μαύρο άλογο» του Eurobasket που μπορεί ακόμη και το χρυσό menshouse.gr Κάτω από τη μύτη της αστυνομίας: Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Παλαιοκώστας menshouse.gr Η μαγική πιρουέτα του Κωνσταντέλια που ξεσήκωσε το κοινό (vid) SHARE