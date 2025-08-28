MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Νέα απόκρουση του Ντραγκόφσκι, κράτησε το «μηδέν» για τον Παναθηναϊκό (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Νέα ευκαιρία της Σαμσουνσπόρ κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Μπαρτομιέι Ντραγκόφσκι να σώζει ξανά το Τριφύλλι, αποκρούοντας το σου του Μουσάμπα στις καθυτσερήσεις του ημιχρόνου

Δείτε εδώ:

Νέα απόκρουση του Ντραγκόφσκι, κράτησε το «μηδέν» για τον Παναθηναϊκό (vid)