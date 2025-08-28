Τι παικτάρα είσαι ρε Ντέλια: Γκολ - ποίημα και 2-0 ο ΠΑΟΚ! (vid)

Με μία πανέμορφη ενέργεια ο Γιάννης Κωνσταντέλιας «χόρεψε» όλη την άμυνα της Ριέκα και πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ, δίνοντας ένα ισχυρό προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με 2-0.

Το γκολ: