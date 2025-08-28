Τεράστια χαμένη ευκαιρία ο Ιωαννίδης με τετ α τετ (vid)

Τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει είχε ο Φώτης Ιωαννίδης με τετ α τετ κόντρα στη Σαμσουνσπόρ, ωστόσο το τελείωμα του 25χρονου ήταν κακό και η μπάλα έφυγε άουτ.

Δείτε εδώ: