EUROPA LEAGUE Τεράστια χαμένη ευκαιρία ο Ιωαννίδης με τετ α τετ (vid) 28-08-2025 20:58 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Samsunspor ΠΡΟΣΩΠΑ Φώτης Ιωαννίδης Τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει είχε ο Φώτης Ιωαννίδης με τετ α τετ κόντρα στη Σαμσουνσπόρ, ωστόσο το τελείωμα του 25χρονου ήταν κακό και η μπάλα έφυγε άουτ.