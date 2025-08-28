MENU
Μπροστά στο σκορ ο ΠΑΟΚ με κεφαλιά του Μεϊτέ (vid)

Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Σουαλιό Μεϊτέ πήρε έξυπνα θέση μέσα στην περιοχή και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα στο 12'.

Το γκολ:

