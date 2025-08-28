MENU
Άγγιξε το γκολ ο ΠΑΟΚ με τον Οζντόεφ (vid)

Στο τρίτο λεπτό ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ απέναντι στη Ριέκα, αλλά η κεφαλιά του Οζντόεφ βρήκε σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα των Κροατών.

Η φάση:

