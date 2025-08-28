Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Άγγιξε το γκολ ο ΠΑΟΚ με τον Οζντόεφ (vid) 28-08-2025 20:45 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Μαγκομέντ Οζντόεφ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο τρίτο λεπτό ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ απέναντι στη Ριέκα, αλλά η κεφαλιά του Οζντόεφ βρήκε σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα των Κροατών. Η φάση: Η «βρόμικη» καλημέρα του Αρκά στο κρεβάτι που ξάφνιασε τους πάντες (Pic) dailymedia.gr Κάτω από τη μύτη της αστυνομίας: Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Παλαιοκώστας menshouse.gr Πίτα από άλλον πλανήτη: Το χορταστικό και πεντανόστιμο σουβλάκι που εξαφανίζεται σε χρόνο dt menshouse.gr Εκείνη τη μέρα ξέσπασε: Το επεισόδιο που έκανε την οικογένεια του Μαζωνάκη να ζητήσει τον εγκλεισμό του instanews.gr «Προχωράμε»: Ο χρησμός του Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Συνελήφθη και κρατείται ο 35χρονος οδηγός dailymedia.gr Με μπροστάρη τον σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού: Το «μαύρο άλογο» του Eurobasket που μπορεί ακόμη και το χρυσό menshouse.gr Τι συμβαίνει με τον Μάουρο Ικάρντι… menshouse.gr Άγγιξε το γκολ ο ΠΑΟΚ με τον Οζντόεφ (vid) SHARE