Η «ακτινογραφία» των οκτώ αντιπάλων του Ολυμπιακού στα... αστέρια

Ο Ολυμπιακός έμαθε τις οκτώ ομάδες που θα τεθεί αντιμέτωπος στην League Phase του Champions League και ο SDNA περνάει από «ακτινογραφία» τις αντιπάλους των Πειραιωτών στα... αστέρια!

Η κλήρωση στο Μονακό ολοκληρώθηκε! Οι «ερυθρόλευκοι» έμαθαν τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στην League Phase του Champions League 2025-26. Σπουδαία ευρωπαϊκά κλαμπ θα βρεθούν στον... δρόμο του Ολυμπιακού, ενώ η κληρωτίδα έφερε και δύο «σταχτοπούτες» της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα... αστέρια μετά από αρκετά χρόνια και πλέον είναι πανέτοιμος να...κουνήσει σεντόνι κόντρα σε σπουδαίες ομάδες. Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν και Πάφος θα έρθουν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να αντιμετωπίσουν τους Πειραιώτες, ενώ η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα ταξιδέψει στην Ισπανία κόντρα στην Μπαρτσελόνα, στο γνώριμο Έμιρειτς απέναντι στην Άρσεναλ, στην Ολλανδία με Άγιαξ και τέλος στο μακρινό Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τις ομάδες με τις οποίες θα κοντραριστεί ο Ολυμπιακός:

Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας

Μπαρτσελόνα εκτός έδρας

Λεβερκούζεν εντός έδρας

Άρσεναλ εκτός έδρας

Αϊντχόφεν εντός έδρας

Άγιαξ εκτός έδρας

Πάφος εντός έδρας

Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας

Ας ξεκινήσουμε την ανάλυση από την «Βασίλισσα», Ρεάλ Μαδρίτης

Η ισπανική ομάδα τη περσινή σεζόν αντιμετώπισε πολλά αγωνιστικά θέματα με τραυματισμούς, ενώ στο τέλος της χρονιάς ήρθε και η πολυσυζητημένη αλλαγή στην άκρη του πάγκου με την αποχώρηση του πολύπειρου Κάρλο Αντσελότι για τον... διάδοχο, Τσάμπι Αλόνσο. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό πέρσι, απογοητεύοντας τους φίλους της ομάδας με την κάκιστη πορεία της στις περισσότερες διοργανώσεις που συμμετείχε. Ο... άφιξη του Κιλιάν Μπαπέ δεν είχε το αποτέλεσμα που όλοι περίμεναν και τώρα με τον Αλόνσο στον πάγκο, η πολυνίκης ομάδα της διοργάνωσης σκοπεύει να τα σαρώσει όλα στο... διάβα της με το Champions League να αποτελεί πάντα τον μεγάλο στόχο της «Βασίλισσας». Οι «ερυθρόλευκοι», έχουν αντιμετωπίσει οκτώ φορές τη Ρεάλ, με απολογισμό 1 νίκη, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες. Η Ρεάλ θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει στο Φάληρο τους Πειραιώτες σε μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για τους φίλους του Ολυμπιακού!

Πρωτάθλημα: Ισπανίας

Έτος ίδρυσης: 1902

Έδρα-χωρητικότητα: Santiago Bernabéu – 83.186

Προπονητής: Τσάμπι Αλόνσο

Και οι «μπλαουγκράνα» στο... δρόμο του Ολυμπιακού

Η μεγάλη Μπαρτσελόνα θα υποδεχτεί τους «ερυθρόλευκους» στο ανακαινισμένο-εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- Καμπ Νου, ξυπνώντας αναμνήσεις στον Ολυμπιακό από τις αναμετρήσεις του 2017. Η παρέα του Γιαμάλ, τον οποίο θαύμασε όλη η ποδοσφαιρική και όχι μόνο Ευρώπη θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό στην League Phase του Champions League. Το νεανικό σύνολο του Χάνσι Φλικ κατέκτησε πέρσι τη La Liga στην Ισπανία με σχετική άνεση και εντυπωσίασε τους πάντες με το ελκυστικό ποδόσφαιρο που έπαιξε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Oι «μπλαουγκράνα» έχουν κατακτήσει την κούπα με τα «μεγάλα αυτιά» συνολικά πέντε φορές (1992, 2006, 2009, 2011, 2015) και φέτος θα προσπαθήσουν να φέρουν το τρόπαιο στην Βαρκελώνη, μετά από περίπου μία δεκαετία.

Πρωτάθλημα: Ισπανίας

Έτος ίδρυσης: 1899

Έδρα-χωρητικότητα: Spotify Camp Nou – 99,354

Προπονητής: Χάνσι Φλικ

Οι «ασπιρίνες» στο «Γ. Καραϊσκάκης»...

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν που κατέκτησε το πρωτάθλημα Γερμανίας πριν δύο έτη θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Το μεγάλο «όπλο» της γερμανικής ομάδας ακούει στο όνομα, Τόμας Σικ. Ο 29χρονος Τσέχος πέτυχε 27 γκολ την προηγούμενη σεζόν και σημείωσε την καλύτερη του σεζόν με τις «ασπιρίνες». Πέρσι η Λεβερκούζεν τερμάτισε δεύτερη και πίσω από την πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου στην Bundesliga με απολογισμό 19 νίκες, 12 ισοπαλίες και 3 ήττες, συγκεντρώνοντας 69 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός έχει σημειώσει μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας του στην Ευρώπη κόντρα στην Λεβερκούζεν το μακρινό 2022 με 6-2 στην Ριζούπολη.

Πρωτάθλημα: Γερμανίας

Έτος ίδρυσης: 1904

Έδρα-χωρητικότητα: BayArena – 30.210

Προπονητής: Έρικ Τεν Χαγκ

Η «γνώριμη» Άρσεναλ ξανά στο... διάβα του Ολυμπιακού

Οι Πειραιώτες μετράνε πολλούς αγώνες κόντρα στην αγγλική ομάδα και έχουν ευχάριστες αναμνήσεις από το Έμιρειτς. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός μετράει 12 αναμετρήσεις, με έξι νίκες και έξι ήττες απέναντι στην Άρσεναλ, ενώ αξέχαστο μένει στους φίλους της ομάδας η επική πρόκριση στους «16» του Europa League, με 2-1 στο Λονδίνο, με το γκολ του Ελ Αραμπί στην παράταση. Οι «κανονιέρηδες» έχουν ρίξει το μέσο όρος ηλικίας τη φετινή σεζόν και θα προσπαθήσουν για κάτι καλό στην Ευρώπη. 2Χ2 στο πρωτάθλημα Αγγλίας μέχρι στιγμής με επιθετικό ποδόσφαιρο που θα δυσκολέψει σίγουρα την αμυντική γραμμή των Πειραιωτών.

Πρωτάθλημα: Αγγλίας

Έτος ίδρυσης: 1886

Έδρα-χωρητικότητα: Emirates Stadium – 60.704

Προπονητής: Μικέλ Αρτέτα

Η Αϊντχόφεν ξανά στο Φάληρο...

Οι Ολλανδοί διαθέτουν ένα ποιοτικό σύνολο που «χτυπάει» κυρίως στην αντεπίθεση, ενώ μεγάλο της «όπλο» είναι και οι στατικές φάσεις από τις οποίες βρίσκει γκολ. Ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει δύο φορές την PSV στην ενδιάμεση φάση νοκ-άουτ του Europa League και την είχε αποκλείσει, με νίκη 4-2 εντός και ήττα 2-1 εκτός έδρας. Η πρωταθλήτρια Ολλανδίας έχει ξεκινήσει με το απόλυτο 3 στα 3 τη φετινή σεζόν στο εγχώριο πρωτάθλημα και θα δώσει μεγάλη μάχη για ακόμη μία σεζόν με τον Άγιαξ για τον τίτλο της Eredivisie.

Πρωτάθλημα: Ολλανδίας

Έτος ίδρυσης: 1913

Έδρα-χωρητικότητα: Philips Stadion – 35.000

Προπονητής: Πέτερ Μποζ

Ο «Αίαντας» και η απόλυτη ισορροπία

Στην Ολλανδία για το ματς κόντρα στον ιστορικό Άγιαξ θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει την απόλυτη ισορροπία στην προϊστορία κόντρα στην ομάδα από την χώρα της «τουλίπας» (2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες). Ο «Αίαντας» διαχρονικά στηρίζεται στα δικά του παιδιά και στις ακαδημίες του που βγάζει μεγάλα ταλέντα κάθε χρόνο. Ο Άγιαξ τη περσινή σεζόν στις τελευταίες δύο αγωνιστικές ήθελε μία νίκη για να κατακτήσει τον τίτλο, γνώρισε όμως εντός έδρας ήττα-σοκ από τη Ναϊμέγκεν με 3-0 και αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 στην έδρα της Γκρόνινγκεν, χάνοντας τον τίτλο στην κυριολεξία μέσα από τα... χέρια του από την Αϊντχόφεν. Τα τελευταία χρόνια λείπει η μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση, αλλά φέτος οι Ολλανδοί είναι... πεινασμένοι για κάτι καλό.

Πρωτάθλημα: Ολλανδίας

Έτος ίδρυσης: 1900

Έδρα-χωρητικότητα: Johan Cruijff ArenA – 55.885

Προπονητής: Τζον Χέιτινγκα

Η «τρελή» πορεία της Πάφου...

Η «σταχτοπούτα» της φετινής League Phase που έχει τρελάνει κόσμο είναι η Πάφος από την Κύπρο! Οι πρωταθλητές της γειτονικής χώρας θα βρεθούν στο... δρόμο του Ολυμπιακού εντός έδρας και θα παλέψουν για το καλύτερο δυνατό κόντρα σε μεγάλες και πιο έμπειρες ομάδες. Με μία τρελή πορεία η Πάφος απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα στα play offs με γκολ - ποίημα του Ζάζα στο 89΄, με την Κύπρο να πανηγυρίζει για το νέο της καμάρι! Οι πρώην «ερυθρόλευκοι» Πέπε και Μπρούνο μαζί με τον τεράστιο Νταβίντ Λουίζ οδηγούν την Πάφο στα... αστέρια και τα όνειρα δεν έχουν «ταβάνι».

Πρωτάθλημα: Κύπρου

Έτος ίδρυσης: 2014

Έδρα-χωρητικότητα: –

Προπονητής: Χουάν Κάρλος Καρσέδο

Στο μακρινό Καζακστάν ο Ολυμπιακός...

Ακόμη μία «νεοφώτιστη» ομάδα στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, με την Καϊράτ Αλμάτι να... πετάει εκτός Champions League την Σέλτικ στα πέναλτι μετά από επική εμφάνιση του τερματοφύλακα, Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ που απέκρουσε τρία πέναλτι και δεν δέχθηκε γκολ σε δύο παιχνίδια μαζί με παράταση! Η Αλμάτι διαθέτει μία πολύ καλή αμυντική γραμμή και συνήθως «χτυπάει» στην αντεπίθεση, που είναι και το κύριο στατιστικό της επιτυχίας της. Η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Καζακστάν, πιθανόν να δυσκολέψει τους ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά σίγουρα είναι μία ομάδα στα μέτρα των «ερυθρόλευκων» και θα πρέπει να ψάξουν την νίκη κόντρα στους Καζάκους.

Πρωτάθλημα: Καζακστάν

Έτος ίδρυσης: 1954

Έδρα-χωρητικότητα: Almaty Ortalyk Stadion – 23.804

Προπονητής: Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν