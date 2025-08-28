Μεγάλη ευκαιρία η Σαμσουνσπόρ - Έσωσε με το πρόσωπο ο Ντραγκόφσκι (vid)

Τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει είχε η Σαμσουνσπόρ, ωστόσο ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε με το πρόσωπο το τετ α τετ του Εμρέ και έσωσε τον Παναθηναϊκό, κρατώντας το 0-0.

Δείτε τη φάση: