Champions League: Στον λάκκο με «θηρία» έπεσε η Πάφος!

Η παρθενική εμπειρία της πρωταθλήτριας Κύπρου από League phase του Champions League είναι γεμάτη μεγαθήρια.

Με ένα σωρό ομάδες που είτε έχουν κατακτήσει την διοργάνωση (Μπάγερν, Τσέλσι, Γιουβέντους), είτε έχουν φτάσει μακριά σε αυτή (Βιγιαρεάλ, Μονακό) έπεσε η Πάφος που έχει ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι στην παρθενική της εμπειρία σε League phase του Champions League.

Οι πρωταθλητές Κύπρου θα επισκεφτούν και το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να παίξουν με τον Ολυμπιακό, ενώ θα κάνουν και το μακρινό ταξίδι στο Αλμάτι για το εκτός έδρας ματς με την Καϊράτ.

Αναλυτικά, οι αντίπαλοι της Πάφου (όχι με αυτή τη σειρά, αφού το πρόγραμμα δεν έχει βγει ακόμα) είναι οι εξής:

Πάφος - Μπάγερν Μονάχου

Τσέλσι - Πάφος

Πάφος - Βιγιαρεάλ

Γιουβέντους - Πάφος

Πάφος - Σλάβια Πράγας

Ολυμπιακός - Πάφος

Πάφος - Μονακό

Καϊράτ Αλμάτι - Πάφος