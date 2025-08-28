Έτσι ξεκινά η ΑΕΚ στον «τελικό» με την Άντερλεχτ! (pic)

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την μεγάλη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στα στόπερ, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές, τους Μαρίν-Πινέδα στον άξονα, τον Ελίασον δεξιά, τον Κουτέσα αριστερά και τον Κοϊτά μαζί με τον Πιερό στην επίθεση.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γιόνσον, Γιόβιτς, Βίντα, Λιούμπισιτς, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα των Βρυξελλών θέλει σήμερα αποτέλεσμα πρόκρισης που θα στείλει στα πλέι οφ του UEFA Conference League.

Οι 11 της Άντερλεχτ

Η ενδεκάδα της Άντερλεχτ: Κόουσεμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Οζτσάν, Γιανσάνα, Ντε Κατ, Αζάρ, Ουέρτα, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ.

Στον πάγκο: Κίκενμποργκ, Σίμιτς, Αουγκούστινσον, Ριτς, Σαλιμπά, Στρούικενς, Φερσκάρεν, Ταζαουάρ, Μπερτατσίνι, Νταό, Ντεγκρέιφ, Βάσκεθ.