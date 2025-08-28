Ο Παναθηναϊκός μπορούσε και το διπλό αλλά σημασία έχει μόνο η πρόκριση: Κι αυτή την πήρε με μαγκιά και ορθολογική τακτική στα χώματα που μεγαλούργησαν οι Ελληνες! Όρθιος με 0-0 στην Σαμψούντα και ραντεβού στο Europa League.

Αλύγιστος ήταν ο Παναθηναϊκός στη Σαμσούντα και πανηγύρισε μία απόλυτα δίκαιη πρόκριση στον Πόντο στο «κολασμένο» γήπεδο της τοπικής ομάδας παρουσία 30 χιλιάδων αφηνιασμένων Τούρκων. Η νίκη στην Αθήνα με 2-1 έφτανε και περίσσευε στο τριφύλλι που εξασφάλισε τη συμμετοχή του στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.

Το ματς ξεκίνησε με πολύ πάθος, προσωπικές μονομαχίες και σκληρά μαρκαρίσματα εκατέρωθεν από το πρώτο δευτερόλεπτο, με τους γηπεδούχους να παίρνουν έξτρα ώθηση από το «κολαστήριο», κατάμεστο από 30 χιλιάδες αφηνιασμένους Τούρκους, «Σαμσούν Στάντιουμ». Ο κάκιστος αγωνιστικός χώρος δυσκόλευε ακόμη και τα κοντρόλ των παικτών, με συνέπεια να γίνονται αρκετά λάθη στην πίεση, καθώς επίσης και αρκετές υποσχόμενες ευκαιρίες χωρίς ιδιαίτερες συνεργασίες από τους παίκτες των δύο ομάδων.

Ο Ρουί Βιτόρια επέλεξε δύο αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού σε σχέση με τον πρώτο αγώνα στο ΟΑΚΑ, το… last dance του Ιωαννίδη αντί του Σφιντέρσκι και τον Τζούρισιτς αντί του Πελίστρι, ενώ ο Τσιριβέγια ήταν ο δεξιός και ο Τσέριν ο αριστερός αμυντικός μέσος.

Οι Τούρκοι πίεσαν ασφυκτικά στο πρώτο 20λεπτο και βρήκαν διαδρόμους από την αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού, εκεί όπου βρίσκονταν οι Κυριακόπουλος, Τουμπά, Τσέριν και Τζούρισιτς. Οι γρήγορες επιστροφές (αμυντικό τρανζίσιον), οι αλληλοκαλύψεις και οι σωστές τοποθετήσεις του Ντραγκόφσκι, εντούτοις, διατήρησαν ανέπαφη την εστία της ελληνικής ομάδας στο πρώτο μισό του αγώνα.

Προβλήματα υπήρχαν επίσης στις μεγάλες μπαλιές στην πλάτη της άμυνας και σε αυτές προς τον target man Μάριουζ, αλλά και ο Παναθηναϊκός είχε τις δικές του υποσχόμενες ευκαιρίες. Και μάλιστα τις πιο καραμπινάτες, με πρωταγωνιστή τον Μπακασέτα. Ο Ελληνας μεσοεπιθετικός εκτέλεσε υπέροχα φάουλ στο 23’, αλλά το πλασέ του Κυριακόπουλου πέρασε δίπλα από το δοκάρι και έβγαλε τρομερή κάθετη πάσα στον Ιωαννίδη στο 42’, αλλά το πλασέ του αρχηγού των πράσινων, στο τετ α τετ με τον Τούρκο τερματοφύλακα, κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών. Αυτή ήταν η κορυφαία στιγμή του πρώτου ημιχρόνου, παρότι ο Ντραγκόφσκι αναγκάστηκε να αποκρούσει το πλασέ από τη μικρή περιοχή του Εμρέ (8’) και τα σουτ του Μουσάμπα στο 38’ και στο 45+1’.

Γενικώς η Σαμσουνσπόρ επιχείρησε να αιφνιδιάσει τον Παναθηναϊκό τακτικά παίζοντας περισσότερο από τη δεξιά της πλευράς και όχι τη θεωρητικά καλύτερή της (αριστερή, με τον φουλ μπακ Τόμασον και τον Εμρέ μπροστά του), με την παρουσία του Μουσούμπα που δημιούργησε αρκετούς προβληματισμούς στον Κυριακόπουλο.

Η ομαδική αμυντική του Παναθηναϊκού, ωστόσο, ήταν σε πολύ καλό επίπεδο κι έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα των ημιχρόνων ισόπαλες, δίχως τέρματα.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου (48’), ο Ιωαννίδης έκανε εντυπωσιακή επέλαση προς την αντίπαλη περιοχή όμως πλάσαρε άουτ, ενώ στο 56’ ο Ντραγκόφσκι απομάκρυνε την επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Τόμασον μέσα σε πανδαιμόνιο!



Στο 60’ ο προπονητής της Σαμσουνσπόρ έκανε δύο μαζεμένες αλλαγές, βλέποντας ότι δεν βρίσκει διαδρόμους, με τον Βιτόρια να βλέπει τα ρίσκα των Τούρκων και να ρίχνει στο… καπάκι στη μάχη τον Πελίστρι, ποντάροντας στην ταχύτητα και την ικανότητά του στο επιθετικό τρανζίσιον.

Ο Παναθηναϊκός βγήκε εξαιρετικά στην αντεπίθεση στο 66’ με τον Ιωαννίδη να τροφοδοτεί υπέροχα τον Τετέ που δεν κατάφερε να σκοράρει στο τετ α τετ με τον Κοτσούκ, ο οποίος εν συνεχεία τον έριξε στο χορτάρι, αλλά ο Βόσνιος διαιτητής, Πελίτο, έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι και ο VAR δεν παρενέβη.

Στο 72’ αποχώρησαν ο Ιωαννίδης και ο Μπακασέτας με τους Σφιντέρσκι και Σιώπη να τους αντικαθιστούν και τον Παναθηναϊκό να χρησιμοποιεί ως σχηματισμό το 4-3-3 με Τσιριβέγια, Σιώπη και Τσέριν για περαιτέρω αμυντική θωράκιση του άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο Βόσνιος ρέφερι έδινε με ευκολία στατικές φάσεις στους Τούρκους που δυσκολεύονταν να βρουν χώρους, ενώ στο 90’ μπήκε στο ματς ο Γερεμέγεφ αντί του Τετέ και ο Σφιντέρσκι πήγε αριστερά.



Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (Τόμας Ρέις - 4-3-3): Κοτσούκ, Γιαβρού (79’ Μέντες), Τσάτκα, Φαν Ντρόγκελεν, Τόμασον, Μακουμπού (85’ Σονέρ), Εντσάμ, Γιουκσέλ (60’ Χόλσε), Μουσάμπα, Μάριουζ (79’ Γιαλντίρ), Εμρέ (60’ Ντιμάτα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια - 4-2-3-1): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ (90’ Γερεμέγεφ), Μπακασέτας (72’ Σιώπης), Τζούρισιτς (63’ Πελίστρι), Ιωαννίδης (72’ Σφιντέρσκι).