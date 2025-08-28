Υπό αποδοκιμασίες η είσοδος του Παναθηναϊκού στο γήπεδο - Στην θέση τους οι «πράσινοι» οπαδοί! (vid)

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες του Παναθηναϊκού μόλις βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι φίλοι του «Τριφυλλιού» έχουν πάρει θέση στο γήπεδο. Αποστολή στην Τουρκία: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Το «Τριφύλλι» φιλοξενείται στις 20:00 από την Σαμσουνσπόρ, έχοντας στόχο να υπερασπιστεί το 2-1 του πρώτου αγώνα και να «σφραγίσει» την πρόκριση για την League Phase του Europa League.

Οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας έχουν δημιουργήσει μια «καυτή» ατμόσφαιρα από νωρίς και αποδοκίμασαν πολύ έντονα τους παίκτες του Παναθηναϊκού, μόλις αυτοί βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο για ζέσταμα.

Παράλληλα, στο γήπεδο υπάρχουν και περίπου 100 φίλαθλοι του «Τριφυλλιού», που έχουν πάρει θέση στην εξέδρα.

