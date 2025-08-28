MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το επικό βίντεο της UEFA με πρωταγωνιστή τον Ζλάταν!

Ποδόσφαιρο
Η διαδικασία της κλήρωσης των ομίλων του Champions League στο Μονακό ξεκίνησε με μία παραγωγή που είχε ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον ασύγκριτο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

 

