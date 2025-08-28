Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Το επικό βίντεο της UEFA με πρωταγωνιστή τον Ζλάταν! 28-08-2025 19:19 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η διαδικασία της κλήρωσης των ομίλων του Champions League στο Μονακό ξεκίνησε με μία παραγωγή που είχε ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον ασύγκριτο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Here we go again...@Ibra_official pic.twitter.com/D7dt4hHm3K— UEFA (@UEFA) August 28, 2025 Ούτε γιατροί, ούτε δικηγόροι: Τα επαγγέλματα - έκπληξη που επιλέγουν οι σημερινοί 25άρηδες δεν θέλουν σπουδές και γραφεία menshouse.gr Εκείνη τη μέρα ξέσπασε: Το επεισόδιο που έκανε την οικογένεια του Μαζωνάκη να ζητήσει τον εγκλεισμό του instanews.gr Έβαζε 45 πόντους για πλάκα: Ο σεσημασμένος σκόρερ της Α1 που σε έριχνε κάτω με τη σταυρωτή του menshouse.gr «Προχωράμε»: Ο χρησμός του Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Συνελήφθη και κρατείται ο 35χρονος οδηγός dailymedia.gr Με μπροστάρη τον σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού: Το «μαύρο άλογο» του Eurobasket που μπορεί ακόμη και το χρυσό menshouse.gr Η «βρόμικη» καλημέρα του Αρκά στο κρεβάτι που ξάφνιασε τους πάντες (Pic) dailymedia.gr Τι συμβαίνει με τον Μάουρο Ικάρντι… menshouse.gr Το επικό βίντεο της UEFA με πρωταγωνιστή τον Ζλάταν! SHARE