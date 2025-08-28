Συνοδεία Σαββίδη η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Τούμπα!

Εικόνα από το... παρελθόν, με τον Ιβάν Σαββίδη να ηγείται της αποστολής του ΠΑΟΚ κατά την άφιξη των ασπρόμαυρων στην Τούμπα ενόψει της ρεβάνς με τη Ριέκα!

Ο Ιβάν Σαββίδης είναι εδώ, δίπλα στους παίκτες και στο τεχνικό επιτελείο και φρόντισε -μάλιστα- να συνοδέψει και την αποστολή στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο Δικέφαλος δίνει μία «κρίσιμη» ρεβάνς απέναντι στη Ριέκα για τα Play Off του Europa League και ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να λείψει από το «πλευρό» των παικτών, αλλά και ολόκληρης της αποστολής.

Μία «εικόνα» αρκετά γνώριμη, με τον Ιβάν Σαββίδη να δίνει το «παρών» για μία ακόμα φορά φέτος στην Τούμπα, όπως ακριβώς έπραξε και με τη Βόλφσμπεργκερ, αλλά και απέναντι στην ΑΕΛ.