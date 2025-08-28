Με Ντεσπόντοφ η 11άδα του ΠΑΟΚ - Νοκ άουτ ο Εντοκίτ, βασικός ο Ράντελιτς! (pic)

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ θα βρεθεί για πρώτη φορά φέτος στη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα - Ποιες είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου

Η ώρα «έφτασε» για τον Δικέφαλο, ο οποίος υποδέχεται τους νταμπλούχους Κροατίας (20:30) στην Τούμπα, με «έπαθλο» το εισιτήριο στη League Phase του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ να πάρει για πρώτη φορά φανέλα βασικού τη φετινή σεζόν, με τις υπόλοιπες επιλογές να είναι οι «καθιερωμένες», όσον αφορά τα προκριματικά του καλοκαιριού.

Ο Παβλένκα θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια και οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα θα συνθέσουν την τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ΄αριστερά. Ο Οζντόεφ θα αγωνιστεί στο «πλευρό» του Μεϊτέ στα χαφ, ενώ εκτός του Βούλγαρου μεσοεπιθετικού, πίσω από τον Τσάλοβ θα βρεθούν ο Κωνσταντέλιας και ο Ζίβκοβιτς.

Για τη Ριέκα, η οποία κράτησε «κρυφά» τα χαρτιά της, ο Ζλόμισλιτς θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, οι Όρετς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς και Ντέβετακ θα βρεθούν στην άμυνα από τα δεξιά προς τ΄αριστερά, ενώ δίπλα στον Ντάντας στα χαφ θα ξεκινήσει ο Πέτροβιτς, Ο Γιάνκοβιτς στο «10» πίσω από τον Φρουκ, ενώ στα «φτερά» θα αγωνιστούν οι Λασίτσκας και Μέναλο.