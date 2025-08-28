ΠΑΟΚ: Ξεκινάει την Παρασκευή η διάθεση των εισιτηρίων για τον Ατρόμητο

Τα εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα τεθούν σε κυκλοφορία από την Παρασκευή.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή (29.08) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, για την 2η αγωνιστική Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 31.08.2025 στις 21:00 στο γήπεδο της Τούμπας.

Τιμές Εισιτηρίων

Κανάλια Πώλησης

Α. Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β. Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 31/08/2025 19:00.