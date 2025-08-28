Παναθηναϊκός: Με... last dance Ιωαννίδη και χωρίς Πελίστρι η ενδεκάδα με Σαμσουνσπόρ

Ο Φώτης Ιωαννίδης θα είναι βασικός στην ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Σαμσουνσπόρ, που θα αποτελέσει -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- και το τελευταίο του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα. Στον πάγκο ο Πελίστρι, λόγω ενοχλήσεων.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται σε λίγη ώρα (20:00) από την Σαμσουνσπόρ, με στόχο να υπερασπιστεί το 2-1 του ΟΑΚΑ και να εξασφαλίσει μια θέση στην League Phase του Europa League.

Ο Ρουί Βιτόρια λοιπόν κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας στην διάθεσή του όλους τους παίκτες που συμπεριλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Εκτός αρχικού σχήματος πάντως έμεινε ο Φακούντο Πελίστρι, που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, με τον Τετέ να παίρνει φανέλα βασικού στο δεξί άκρο της επίθεσης.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, με τους Κυριακόπουλο και Κώτσιρα στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας, με τους Τζούρισιτς και Τετέ στα «φτερά» και τον Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου.

Η ενδεκάδα της Σαμσουνσπόρ: Κοτσούκ, Γιάβρου, Σάτκα, Βαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Γιουκσέλ, Μουσάμπα, Μακουμπού, Εντσάμ, Εμρέ, Μουαντιλμαντζί.