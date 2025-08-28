Το background της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - Ριέκα

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δεύτερη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα για τα play off του Europa League.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα του επαναληπτικού κόντρα στην Ριέκα στο γήπεδο της Τούμπας για τα Play-Offs του UEFA Europa League 2025/26. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με το background της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ριέκα στη ρεβάνς της αναμέτρησης στην Κροατία για τα Play Offs του Europa League. Ο Δικέφαλος και το 2021-22 που είχε αντιμετωπίσει την Ριέκα για τα Playoffs του Conference League δεν είχε πάρει θετικό αποτέλεσμα, αφού η αναμέτρηση της Τούμπας είχε ολοκληρωθεί με 1-1 και εξασφάλισε την πρόκριση στο δεύτερο παιχνίδι με νίκη 2-0 μέσα στην Κροατία.

Ο ΠΑΟΚ την τελευταία φορά που είχε βρεθεί αντιμέτωπος με ομάδα από την Κροατία, το 2023-24 για τους «16» του Conference League, είχε ηττηθεί στην εκτός έδρας αναμέτρηση από την Ντιναμό Ζάγκρεπ με 2-0 και στη ρεβάνς της Θεσσαλονίκης επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-1 και πήρε την πρόκριση για τους «οκτώ» της διοργάνωσης.

Αυτή είναι η έκτη φορά που ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει ομάδα από την Κροατία και σε όλες έχει καταφέρει να πάρει την πρόκριση αν είναι σε νοκ άουτ παιχνίδια, αλλά και να προχωρήσει στην επόμενη φάση αν τις έχει συναντήσει σε όμιλο.

Συνολικά ο ΠΑΟΚ έχει 11 αγώνες με ομάδες από την Κροατία εντός και εκτός έδρας, όπου μετρά έξι νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες.

Πρώτη αντίπαλος ήταν η Ντιναμό Ζάγκρεμπ τη σεζόν 2010-11 για τη φάση των ομίλων του Europa League.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 επικράτησε με 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας χάρη στο γκολ του Βλάνταν Ίβιτς, ενώ στις 15 Δεκεμβρίου 2010 πήρε τη νίκη με 1-0 και στην Κροατία χάρη στο γκολ του Δημήτρη Σαλπιγγίδη.

Στη συνέχεια βρήκε στο δρόμο του τη Λοκομοτίβα για τον Β’ προκριματικό γύρο του Europa League 2015-16 και ενώ ο Δικέφαλος είχε ηττηθεί με 2-1 στην Κροατία, επικράτησε με 6-0 στη ρεβάνς και πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Το 2021-22 ήταν η σειρά της Ριέκα να επισκεφθεί την Τούμπα για τα Playoffs του Conference League και η ισοπαλία 1-1 σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων με την ρεβάνς της Κροατίας να τελειώνει με νίκη του ΠΑΟΚ με 2-0 που του έδωσε και την πρόκριση στους ομίλους.

Το 2023-24 βρήκε απέναντι του δύο ομάδες από την Κροατία, με την Χάιντουκ Σπλιτ να είναι ο αντίπαλος του στα προκριματικά του Conference League και την Ντιναμό Ζάγκρεμπ να βρίσκεται απέναντι του στη φάση των “16” της διοργάνωσης.

Με τη Χάιντουκ Σπλιτ υπήρξε λευκή ισοπαλία στην Κροατία και στην Τούμπα ο Δικέφαλος επικράτησε με 3-0 και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση, όπου απέκλεισε τη Χαρτς από τη Σκωτία και αγωνίστηκε στους ομίλους της διοργάνωσης.