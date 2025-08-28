«Συμφωνία Ολυμπιακού - Ίντερ για Ταρέμι - Ζήτησε διορία 24 ωρών ο Ιρανός φορ»

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με την Ίντερ για την απόκτηση του Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος ζήτησε διορία 24 ωρών για να απαντήσει στους Πειραιώτες!

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία με την Ίντερ για την απόκτηση του Μεχντί Ταρέμι, όπως αναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα!

Ο 33χρονος Ιρανός στράικερ ζήτησε διορία 24 ωρών για να απαντήσει στους Πειραιώτες, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο από την Ιταλία, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ο Ντι Μάρτζιο αναφέρει ακόμη ότι Παναθηναϊκός και Βέρντερ Βρέμης παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Ταρέμι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν καταθέσει κάποια επίσημη πρόταση στην Ίντερ.

Ο Ιρανός επιθετικός τη περσινή σεζόν μέτρησε με τους «νερατζούρι» 3 γκολ και 9 ασίστ σε συνολικά 43 εμφανίσεις.

Μένει πλέον να δούμε ποια θα είναι η τελική απάντηση του Μεχντί Ταρέμι στην πρόταση των νταμπλούχων Ελλάδας.