MΜΕ Κροατίας: «Στην... κόλαση της Θεσσαλονίκης και της 'μυθικής' Τούμπας η Ριέκα»

Με «ηφαίστειο» παρομοιάζουν το γήπεδο της Τούμπας τα ΜΜΕ της Κροατίας, αναφέροντας πως η Ριέκα πρέπει να περιμένει την... κόλαση της κερκίδας.

Το γήπεδο του Δικεφάλου «γνώρισε» την αποθέωση στα Μέσα της Κροατίας, τα οποία μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την Τούμπα, στην οποία θα διεξαχθεί η σημερινή (28/8 20:30) ρεβάνς.

«Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες της Ριέκα με εμπειρία σε ατμόσφαιρα όπως αυτή που τους περιμένει απόψε. Στη Θεσσαλονίκη, το γνωρίζουν όλοι στο στρατόπεδο της Ριέκα, τους περιμένει η κόλαση της κερκίδας», υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά, με τον Ράντομιρ Τζάλοβιτς να πρέπει να «δουλέψει» πάνω στο στο πνευματικό κομμάτι.

Οι Θεσσαλονικείς, όπως αναμένεται, θα πιέσουν από νωρίς ψάχνοντας την ανατροπή-πρόκριση κάτι στο οποίο στάθηκαν τα κροατικά δημοσιεύματα, παρομοιάζοντας την Τούμπα με «ηφαίστειο», το οποίο μπορεί να «λυγίσει» τους νταμπλούχους της χώρας.

«Στην «κόλαση» της Θεσσαλονίκης και της μυθικής Τούμπας η Ριέκα πρέπει να σταθεί γενναία. O ΠΑΟΚ σίγουρα δεν θα μπορέσει να μείνει υπομονετικός μέσα σε αυτό το διαβόητο «ηφαίστειο» της εξέδρας που θα τον σπρώχνει μπροστά σε γεμάτες και φλογερές εξέδρες της Τούμπας, θα επιχειρήσουν να «λυγίσουν» τον Κροάτη πρωταθλητή».