«Ολυμπιακός και Κρίσταλ Πάλας προσέγγισαν τη Μονακό για τον Σαλισού»

Ο Ολυμπιακός φέρεται μαζί με την Κρίσταλ Πάλας να ήρθαν σε επαφή με την Μονακό για την απόκτηση του 26χρονου Γκανέζου αμυντικού, Μοχάμεντ Σαλισού, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο, Εντ Ααρόνς.

Νέο όνομα έπεσε στο μεταγραφικό τραπέζι του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας!

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Άγγλο δημοσιογράφο, Εντ Ααρόνς, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν έρθει σε επαφή με τη Μονακό, για την απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλισού, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Ο Ααρόνς αναφέρει ότι ο Γκανέζος στόπερ βρίσκεται στο «στόχαστρο» και της Κρίσταλ Πάλας, αλλά οι Άγγλοι θέλουν να κάνουν δικό τους τον 26χρονο ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού.

Ο Σαλισού αγωνίζεται την τελευταία διετία στη ομάδα από το Πριγκιπάτο και μετρά 37 συμμετοχές με τα «ερυθρόλευκα». Ξεκίνησε την καριέρα του από την Ρεάλ Βαγιαδολίδ, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στο Νησί για χάρη της Σαουθάμπτον. Έχει χριστεί 13 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.