Επιβεβαιώνουν το SDNA για Παναθηναϊκό και Ταμπόρδα στην Αργεντινή (pics)

Τα όσα αποκάλυψε το SDNA για Παναθηναϊκό και Ταμπόρδα επιβεβαιώνονται πλέον σε όλη την Αργεντινή, με τον 24χρονο «μαέστρο» να ετοιμάζεται να ντυθεί στα πράσινα.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ντύσει στα πράσινα τον Βιθέντε Ταμπόρδα, με το SDNA να αποκαλύπτει πως σήμερα θα οολοκληρωθεί οριστικά η μεταγραφή, με τις δύο ομάδες να αποτυπώνουν την συμφωνία τους στο χαρτί.

Οι σχετικές πληροφορίες επιβεβαιώνονται πλέον στην Λατινική Αμερική, με δημοσιογράφους και Μέσα που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της Μπόκα Τζούνιορς και του ποδοσφαίρου γενικότερα να αναφέρονται στο διαφαινόμενο «deal».

Όπως τονίζουν, οι «πράσινοι» θα καταβάλουν 5 εκατομμύρια δολάρια για το 80% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή (πρόταση που επίσης ανέφερε το SDNA), ενώ το 10% του ποσού θα καταλήξει στην Πλατένσε για την πρόωρη λύση του δανεισμού του.

