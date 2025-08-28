Ο Κυπελλούχος που θέλει να γίνει Πρωταθλητής - Η Κ19 του ΠΑΟΚ κάνει... σέντρα

Η Super League K19 κάνει... σέντρα αυτό το Σαββατοκύριακο (30/31/8), με τον Κυπελλούχο ΠΑΟΚ του Πέτρου Τσιαπακίδη να υποδέχεται τον Ατρόμητο στη Σουρωτή, με στόχο την επιστροφή στο «θρόνο» του πρωταθλητή.

Μετά από 98 μέρες και τον νικηφόρο τελικό στο Ηράκλειο, η «ασπρόμαυρη» Κ19 επιστρέφει στη... δράση απέναντι στον Ατρόμητο για τη Super League K19.

Οι Θεσσαλονικείς θα υποδεχτούν το Σάββατο (30/8 12:30) στη Σουρωτή τους Περιστεριώτες στην φετινή πρεμιέρα των αναπτυξιακών τμημάτων του Δικεφάλου.

Μετά την περσινή ιστορική σεζόν, όπου και τα τρία τμήματα (Κ19-Κ17-Κ15) κατέκτησαν τρόπαιο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην «ασπρόμαυρη» ιστορία, οι στόχοι του PAOK Academy παραμένουν ψηλά. Στον πρωταθλητισμό.

Μία ομάδα που δεν άλλαξε παρά μόνο σε ελάχιστο βαθμό τη σύνθεση της, με τους Τσιαπακίδη-Χάγκαν να παραμένουν στον πάγκο, όπως και το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο.

Στο «κομμάτι» του ρόστερ, αρκετοί παίκτες «προβιβάστηκαν» στον ΠΑΟΚ Β αλλά και στην ανδρική ομάδα (Μπαταούλας, Μύθου, Χατσίδης), με τη φετινή Κ19 να πλαισιώνεται κυρίως από τη γενιά του 2008, με κάποιους του 2007 να παραμένουν, αλλά και παιδιά του 2009 να παίρνουν την ευκαιρία, μολονότι «ανήκουν» ηλικιακά στην Κ17.

Ξεκινώντας από τους τερματοφύλακες, ο 18χρονος Μπελερής αναμένεται να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής, με τους Μαλιγκίν-Καρακώττα να τον πλαισιώνουν, με τους δύο τελευταίους να είναι βασικοί «πυλώνες» της περσινής πρωταθλήτριας Κ17.

Στα «άκρα» της άμυνας, υπάρχουν οι πιο «έμπειροι» 18χρονοι Βυρσωκινός και Τσιότας από την περσινή χρονιά, με τους Κυριαζίδη-Λύρατζη να τους πλαισιώνουν ως αξιόλογες λύσεις. Όσον αφορά το κέντρο της άμυνας, οι επιλογές είναι αρκετές. Από τον Τσίτσκα (ο μοναδικός του 2006 στο υπάρχον ρόστερ) και τον Καραγιαννίδη, μέχρι τα «γρανάζια» της περσινής Κ17, Μόκρη, Λέλεκα, Αυγητίδη, αλλά και τον «Βενιαμίν» (2009) Καλπάκη.

Οι Ελευθεριάδης και Παπανικολόπουλος παρέμειναν στον χώρο του κέντρου από την περσινή Κυπελλούχο, τους οποίους θα πλαισιώσουν οι Γκιόκα (αρχηγός της Κ17), Παπαδόπουλος, Οικονόμου, Τασιούλας, Κάνιος, Τουρσουνίδης και Στάμος.

Μεσοεπιθετικά υπάρχουν οι Κρομμύδας-Μπέρδος που αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής και με τον ΠΑΟΚ Β, ενώ κάτι παρόμοιο θα συμβεί και με τον Τσιφούτη που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο για την επόμενη τριετία, με τον Δικέφαλο να «δένει» ένα ακόμα ταλέντο του.

Οι Αρετής και Σούβλατζης που «κουβάλησαν» επιθετικά την περσινή Κ17, «προβιβάστηκαν» όπως αναμενόταν, ενώ λεπτά συμμετοχής θα πάρουν και οι Στύλος και Τσίτσιλας.

Μία νέα σεζόν ξεκινά με νέο στόχο. Την επιστροφή στο «θρόνο» του πρωταθλητή μετά από τρεις σεζόν και συγκεκριμένα το 2021, όταν ο ΠΑΟΚ στέφθηκε πρωταθλητής Super League K19 για τελευταία φορά.