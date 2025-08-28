Μπενφίκα: Έτοιμη για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της!

Η πρόκριση στην League phase του Champions League φέρνει στους αετούς τον Γκεόργκι Σουντακόφ.

Έτοιμη να πραγματοποιήσει την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της είναι η Μπενφίκα που εξασφάλισε ένα μεγάλο ποσό από την πρόκριση στην στην League phase του Champions League.

Οι αετοί βρίσκονται στην τελική φάση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γκεόργκι Σουντακόφ, ο οποίος αγωνίστηκε με την φανέλα της Σαχτάρ Ντόνετσκ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Το κόστος για τον 22χρονο χαφ θα φτάσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, που θα σπάσου το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε η αγορά του Ορχούν Κοτσκού από την Φέγενορντ.