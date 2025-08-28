Βρούτσης: «Ο ΠΑΟΚ θα έρθει στο Καυτανζόγλειο, θα πάρει το μερίδιο που του ανήκει»

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης τοποθετήθηκε ξανά για την επικείμενη μετακίνηση του ΠΑΟΚ στο Καυτανζόγλειο, αναφέροντας πως ο Δικέφαλος αξίζει να πάρει το μερίδιο που του ανήκει.

Ένα μήνα μετά τη συνάντηση του ΠΑΟΚ με τον αναπληρωτή Υπουργό στο Καυτανζόγλειο, ο Γιάννης Βρούτσης προχώρησε σε νέες δηλώσεις για το «επίμαχο» ζήτημα.

«Ο ΠΑΟΚ θα έρθει στο Καυτανζόγλειο, θα πάρει το μερίδιο που του ανήκει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής Υπουργός από το βήμα της αίθουσας Ριάδης στην εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ.

Aναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Σε συζητήσεις που κάναμε πριν περίπου ένα μήνα αποφασίσαμε να ανοίξουμε το Καυτανζόγλειο. Ο ΠΑΟΚ θα έρθει στο Καυτανζόγλειο. Συμφωνήσαμε ότι ο ΠΑΟΚ αξίζει να πάρει το μερίδιο που του ανήκει που δεν το είχε πάρει έως τώρα. Θα κάνουμε ότι είναι δυνατό να τον εξυπηρετήσουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ιστορική ομάδα της αξίζει να δώσουμε αυτά που δεν της είχαν δοθεί ποτέ. Θα τα δώσουμε τώρα».