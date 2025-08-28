Κλήθηκε στην Εθνική Αλγερίας ο Τουμπά (pic)

Ο Αχμέντ Τουμπά συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή της Εθνικής Αλγερίας για τα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ.

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε αυτό το καλοκαίρι τον Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος έχει καταφέρει με το... καλημέρα να κερδίσει τον Ρουί Βιτόρια και τον κόσμο και έχει αποκτήσει φανέλα βασικού στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

Τα πράγματα για τον Αλγερινό στόπερ μάλιστα πάνε ακόμα καλύτερα, αφού συμπεριλαμβάνεται στην 26μελη αποστολή της Εθνικής του για τα παιχνίδια με Μποτσουάνα (4/9) και Γουινέα (8/9), στα πλαίσια των προκριματικών του Μουντιάλ.

Μαζί του βρίσκονται και σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Μαχρέζ ή ο Αϊτ-Νουρί της Μάντσεστερ Σίτι.

Αναλυτικά η αποστολή: