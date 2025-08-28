Παναθηναϊκός: Οδηγίες στους φιλάθλους που πήγαν στην Σαμψούντα

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε οδηγίες στους φιλάθλους της που θα βρεθούν στην Σαμψούντα για την αποψινή ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ.

Το «Τριφύλλι» ενημέρωσε τον κόσμο για το σημείο και την ώρα συνάντησης των οπαδών που θα δώσουν το «παρών» στο γήπεδο και εξήγησε τι πρέπει να έχουν όλοι μαζί τους αλλά και τι απαγορεύεται στο γήπεδο της τουρκικής ομάδας.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αποψινό αγώνα της προκριματικής φάσης του Europa League κόντρα στη Σαμσούνσπορ στο γήπεδο της τουρκικής ομάδας τα εξής: