Παναθηναϊκός: Οδηγίες στους φιλάθλους που πήγαν στην Σαμψούντα

Το «Τριφύλλι» ενημέρωσε τον κόσμο για το σημείο και την ώρα συνάντησης των οπαδών που θα δώσουν το «παρών» στο γήπεδο και εξήγησε τι πρέπει να έχουν όλοι μαζί τους αλλά και τι απαγορεύεται στο γήπεδο της τουρκικής ομάδας.
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αποψινό αγώνα της προκριματικής φάσης του Europa League κόντρα στη Σαμσούνσπορ στο γήπεδο της τουρκικής ομάδας τα εξής:
- Το σημείο συνάντησης των φιλάθλων μας μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ. Ώρα συνάντησης έχει οριστεί στις 16.30.
- Μετά το τέλος του αγώνα θα γίνει η επιστροφή στο ίδιο σημείο.
- Τα μέτρα ασφαλείας στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά.
- Στο γήπεδο θα γίνει διπλός σωματικός έλεγχος.
- Είναι απαραίτητο όλοι όσοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοποίησης (Ταυτότητα ή διαβατήριο).
- Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση λέιζερ, βεγγαλικών και καπνογόνων. Επίσης οι αναπτήρες και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα».