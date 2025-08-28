Ολυμπιακός: Στην εθνική Μαρόκου ο Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί κλήθηκε στην εθνική ομάδα του Μαρόκου για τα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ τον Σεπτέμβριο.

Σταθερά στις κλήσεις της εθνικής ομάδας του Μαρόκου βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί! Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, με συνολικά 54 εμφανίσεις και 28 γκολ με το εθνόσημο, κλήθηκε και θα βρίσκεται στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή για τα παιχνίδια με τον Νίγηρα (5/9) και τη Ζάμπια (8/9).

Πρόκειται για αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο των προκριματικών της Αφρικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με το Μαρόκο να προηγείται στον όμιλό του, έχοντας κάνει το 5 στα 5.

Στις κλήσεις βρίσκεται και ο Αζεντίν Ουναΐ.

