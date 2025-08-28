Youth League: Οι αλλαγές στον «χάρτη» των πιθανών αντιπάλων του ΠΑΟΚ

Μετά την πρόκριση των Μπενφίκα, Πάφου και Καϊράτ στη League Phase του Champions League, διαφοροποιηθήκαν και οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στο Youth League.

Η ομάδα του Πέτρου Τσιαπακίδη έχει ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία της για τη φετινή «ευρωπαϊκή» σεζόν, καθώς επιστρέφει στα... αστέρια μετά από τέσσερα χρόνια, ενώ το προσεχές Σάββατο (30/8 12:30) θα κάνει πρεμιέρα στη Super League απέναντι στον Ατρόμητο στη Σουρωτή.

Η UEFA γνωστοποίησε τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στους προκριματικούς γύρους, με την κλήρωση των τριών πρώτων προκριματικών του Domestic Path που αφορά τους Θεσσαλονικείς να διεξάγεται την 1η Σεπτεμβρίου στη Νιόν (19:00).

Η Πάφος και η Καϊράτ έκαναν την έκπληξη και προκρίθηκαν στο Champions League, με τις Κ19 των Ορνταμπάσι και ΑΕΚ Λάρνακας να παίρνουν θέση στο Domestic Path του Youth League, για τον ίδιο λόγο που συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ. Το ίδιο συνέβη και με την Πόρτο, καθώς η «μισητή» για τους Δράκους, Μπενφίκα προκρίθηκε στα «αστέρια».

Αναλυτικά οι 20 ομάδες που θα ξεκινήσουν από τον 1ο προκριματικό και αποτελούν εν δυνάμεις πιθανούς αντιπάλους του Δικεφάλου:

Ορνταμπάσι(Καζακστάν)

Ελσίνκι (Φινλανδία)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία)

Γιελγκάβα (Λετονία)

Βίκιγκουρ (Νησιά Φερόε)

Ζρίνσκι (Βοσνία)

Ακουρέιρι (Ισλανδία)

Λαρν (Β. Ιρλανδία)

Ρασίνγκ (Λουξεμβούργο)

Μπε1 (Λιθουανία)

Νάξαρ Λάιονς (Μάλτα)

Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

Σκεντερμπέου (Αλβανία)

Τρανς Νάρβα (Εσθονία)

Δυναμό Μινσκ (Λευκορωσία)

Ραμποτσίνσκι (Β. Μακεδονία)

Ίντερ Ντε Εσκάλντες (Ανδόρα)

Χαφερφορντουέστ (Ουαλία)

Μπούντουτσνοστ (Μαυροβούνιο)

Λίνκολν (Γιβραλτάρ)



Οι παραπάνω ομάδες θα συνθέσουν 10 ζευγάρια στον 1ο προκριματικό για τα αντίστοιχα 10 εισιτήρια που οδηγούν στον 2ο προκριματικό.

Μαζί με τον ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό θα συμμετάσχουν οι:

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Φιορεντίνα (Ιταλία)

Μπέτις (Ισπανία)

Κολωνία (Γερμανία)

Ναντ (Γαλλία)

ΑΖ (Ολλανδία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Γκενκ (Βέλγιο)

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)

Οστράβα (Τσεχία)

Βασιλεία (Ελβετία)

Χιμπέρνιαν (Σκωτία)

Μπραν (Νορβηγία)

Mίντιλαντ (Δανία)

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)

Δυναμό Κιέβου (Ουκρανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)

Πούσκας (Ουγγαρία)

Μπρομαποϊκάρνα (Σουηδία)

Στεάουα (Ρουμανία)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Ζίλινα (Σλοβακία)

Μπράβο (Σλοβενία)

Κορίκου (Κόσοβο)



Σύνολο, 40 ομάδες θα λάβουν μέρος στους δύο πρώτους προκριματικούς του Domestic Path, ενώ στον 3ο προκριματικό οι 20 εναπομείνασες θα «μονομαχήσουν» για τα 10 πολυπόθητα εισιτήρια για τη φάση των «32», όπου θα συναντηθούν με ομάδες του League Path.