Ταρέμι: Όταν οι Ιρανοί τον έστελναν στον ΠΑΟΚ!  

Πριν από περίπου μια δεκαετία, όταν ο Μεχντί Ταρέμι αγωνιζόταν στην πατρίδα του με την Περσέπολις, ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με όσα υποστήριζαν οι Ιρανοί είχε φτάσει κοντά στην απόκτηση του!

Ο Μεχντί Ταρέμι αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό σύλλογο το 2019 για λογαριασμό της Ρίο Άβε, ενώ ακολούθησε η Πόρτο στην οποία έκανε σπουδαία καριέρα σκοράροντας μέσα σε μια τετραετία 91 γκολ σε 182 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.



Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διεκδικούν πλέον τον 33χρονο στράικερ, ο οποίος ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Ίντερ. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο πως το καλοκαίρι του 2016, ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που ασχολήθηκε με τον Μεχντί Ταρέμι.



Ο Τύπος της χώρας ανέφερε πως ο «δικέφαλος του Βορρά» βρισκόταν μια ανάσα από την τελική συμφωνία με τον διεθνή φορ, ο οποίος σε εκείνη τη σεζόν είχε πετύχει 16 γκολ σε 23 συμμετοχές.



Τα δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο ΠΑΟΚ ετοίμαζε να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές, ενώ γινόταν λόγος και για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Ο Ταρέμι το 2015 είχε αναδειχθεί «Ποδοσφαιριστής της χρονιάς» στο ιρανικό πρωτάθλημα, ενώ τον ίδιο χρόνο έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα στις 11 Ιουνίου απέναντι στο Ουζμπεκιστάν.

Παρότι η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε τότε, το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ καταγράφεται ως η πρώτη σοβαρή ελληνική κρούση για τον Ιρανό επιθετικό, ο οποίος στη συνέχεια έκανε καριέρα σε Κατάρ, Πορτογαλία και Ιταλία. Σχεδόν μια δεκαετία μετά, το όνομά του απασχολεί έντονα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.