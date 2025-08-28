ΠΑΟΚ: Το 0/4 στα πρώτα ματς με Κροάτες και το απόλυτο σε προκρίσεις!

Ο ΠΑΟΚ τα βρίσκει συνήθως σκούρα στα πρώτα παιχνίδια με ομάδες της Κροατίας, ωστόσο, το φινάλε τον βρίσκει πάντα με χαμόγελα και αυτό καλείται να πράξει και κόντρα στη Ριέκα.

Η αρνητική παράδοση του Δικεφάλου στα εναρκτήρια ματς απέναντι σε κροατικές ομάδες συνεχίστηκε, καθώς σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο πρώτο «μισό» της μάχης. Παρ’ όλα αυτά, η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει τον τρόπο να ανατρέψει την κατάσταση και να προκριθεί και στις τέσσερις προηγούμενες φορές

Απέναντι στις δύο ομάδες του Ζάγκρεμπ (Λοκομοτίβα και Ντιναμό), ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στην πρωτεύουσα της Κροατίας, ωστόσο, στην Τούμπα έκανε δύο μεγάλες νίκες-ανατροπές, παίρνοντας εν τέλει την πολυπόθητη πρόκριση.

Στις διασταυρώσεις με τις δύο έτερες μεγάλες «δυνάμεις» της Κροατίας, την Ριέκα και τη Χάιντουκ, οι Θεσσαλονικείς στο πρώτο παιχνίδι είχαν αφήσει «ανοιχτούς» λογαριασμούς, με δύο ισοπαλίες, καταφέρνοντας να επιβληθούν στη ρεβάνς και να «τσεκάρουν» και σε αυτές τις περιπτώσεις την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Πλέον, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να... συνεχίσει την παράδοση, παρά την ήττα (21/8) στο Ρουγιέβιτσα απέναντι στους νταμπλούχους Κροατίας, και να κάνει την ανατροπή στην Τούμπα (28/8 20:30) για να βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη League Phase του Europa League.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός πως οι Κροάτες που παραβρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου, σχεδόν... εμμονικά μιλούσαν για την κακή παράδοση με τους Θεσσαλονικείς, αποκαλώντας διαρκώς στα δημοσιεύματά τους τον ΠΑΟΚ ως «μαύρη γάτα».

Μέχρι και ο βασικός τερματοφύλακας της Ριέκα, Μάρτιν Ζλόμισλιτς, δήλωσε πως: «Ο ΠΑΟΚ είναι η 'μαύρη γάτα' για την Κροατία, ας ελπίσουμε να τελειώσει η κακή παράδοση».

Αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» προϊστορία: