Ο διευθυντής του αθλ.τμήματος της «SABAH» στο SDNA: «Η... ηλεκτρισμένη Σαμψούντα περιμένει τον Παναθηναϊκό και κάνει όνειρα»

Ο Τουντσάι Κουρτουλού, προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος της μεγάλης τουρκικής εφημερίδας «SABAH», μιλάει στο SDNA με επίκεντρο τη δεύτερη…μάχη του Τριφυλλιού με την Σαμσουνσπόρ στη γειτονική χώρα.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League στο ΟΑΚΑ και καλείται απόψε το βράδυ στη Σαμψούντα να τελειώσει τη δουλειά.

Το Τριφύλλι αντιμετωπίζει την Σαμσουνσπόρ κι έχει το πλεονέκτημα έπειτα από τη νίκη (2-1) στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων.

Το SDNA επικοινώνησε με τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της τουρκικής εφημερίδας, «SABAH», Τουντσάι Κουρτουλού (φωτ.) και πήρε την δική του άποψη σχετικά με την δεύτερη μάχη των δύο ομάδων και το πως προετοιμάζονται στον οργανισμό της Σαμσουνσπόρ.

«Ο Παναθηναϊκός είναι σίγουρα ένας ποιοτικός αντίπαλος και θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Η Σαμσουνσπόρ μπορεί να μην έχει μια ομάδα γεμάτη με ταλέντο υψηλού επιπέδου, αλλά παίζει ομαδικό ποδόσφαιρο και είναι φτιαγμένη από παίκτες που είναι εξοικειωμένοι μεταξύ τους.

Είναι μια ομάδα με πολύ υψηλό μαχητικό πνεύμα και ονειρεύεται την πρόκριση στο Europa League. Την περασμένη σεζόν, πραγματοποίησε μια πολύ επιτυχημένη εμφάνιση στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Κατάφερε να κάνει τα σωστά πράγματα, τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση. Φυσικά η ευρωπαϊκή τους εμπειρία είναι περιορισμένη και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Ωστόσο, θα προσεγγίσουν αυτόν τον αγώνα με μεγάλη συγκέντρωση.

Αν ο Παναθηναϊκός θέλει να αποκλείσει τη Σαμσουνσπόρ, κάθε παίκτης πρέπει να μην αφήσει κανένα εκατοστό του γηπέδου ακάλυπτο. Δεν υπάρχει φαβορί σε αυτόν τον αγώνα, όποια ομάδα τρέχει περισσότερο και το θέλει περισσότερο θα κερδίσει».

- Για τους παίκτες του Παναθηναϊκού και την ατμόσφαιρα στο γήπεδο:

«Γνωρίζουμε πολύ καλά τον Μπακασέτα. Είναι ένας παίκτης με μεγάλη εμπειρία που δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο με τα σουτ του από μακρινή απόσταση και η Σαμσουνσπόρ σίγουρα θα προσπαθήσει να λάβει μέτρα εναντίον του.

Η Σαμσουνσπόρ έχει επίσης γρήγορους επιθετικούς και μια ανθεκτική μεσαία γραμμή. Η ατμόσφαιρα αναμένεται…ηλεκτρισμένη καθώς οι κερκίδες θα είναι ασφυκτικά γεμάτες. Όλη η πόλη της Σαμψούντας περιμένει αυτόν τον αγώνα και κάνει μεγάλα όνειρα».