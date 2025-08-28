Η μεγάλη τηλεοπτική αλλαγή στο Champions League

Τι αποφάσισε η UEFA; Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Μια, αν μη τι άλλο σημαντική, αλλαγή, για τον τελικό του Champions League ανακοίνωσε η UEFA. Και αφορά στην ώρα διεξαγωγής του τελικού της διοργάνωσης.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία ενημέρωσε πως η σέντρα του μεγάλου αγώνα, αρχής γενομένης από τον τελικό της Βουδαπέστης τον Μάϊο του 2026, θα λαμβάνει χώρα τρεις ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) αντί για τις 22:00 (ήτοι 18:00 αντί για 21:00 CET, ήτοι ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο σκοπός είναι να βελτιωθεί η συνολική εμπειρία της ημέρας του αγώνα για τους οπαδούς, τις ομάδες και τις πόλεις υποδοχής.

«Η απόφαση αυτή «αποσκοπεί στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας της ημέρας του αγώνα για φιλάθλους, ομάδες και τις πόλεις που φιλοξενούν τον τελικό, μέσω της καλύτερης οργάνωσης και διαχείρισης της εκδήλωσης, προσφέροντας παράλληλα πολλαπλά οφέλη. Στόχος είναι η ημέρα του τελικού να αποτελεί μια πραγματικά απολαυστική εμπειρία για όλους, σε ένα φιλικό περιβάλλον που διευκολύνει την παρουσία οικογενειών και παιδιών στον σημαντικότερο αγώνα συλλόγων της χρονιάς» ως αναφέρει η UEFA.

Για τους φιλάθλους που ταξιδεύουν, η νέα ώρα σημαίνει καλύτερη πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς - ιδιαίτερα μετά τη λήξη του αγώνα - και ασφαλέστερη και πιο άνετη επιστροφή από το γήπεδο. Για τις πόλεις που φιλοξενούν τον τελικό, αυτό θα ενισχύσει τον θετικό οικονομικό αντίκτυπο της διοργάνωσης, δίνοντας στους φιλάθλους περισσότερο χρόνο.

