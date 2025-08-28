Ζλόμισλιτς: «Ο ΠΑΟΚ είναι η 'μαύρη γάτα' για την Κροατία, ας ελπίσουμε να τελειώσει η κακή παράδοση»

Οι Κροάτες στέκονται... εμμονικά στην κακή παράδοση απέναντι στον ΠΑΟΚ, κάτι για το οποίο μίλησε ο βασικός τερματοφύλακας της Ριέκα, Μάρτιν Ζλόμισλιτς - Τι δήλωσε για τη ρεβάνς της Τούμπας

«Ο ΠΑΟΚ είναι η ''μαύρη γάτα'' μας», αναφέρουν συνεχώς οι Κροάτες. Το ίδιο έκαναν και στη συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενώ για την προϊστορία ρωτήθηκε και ο βασικός τερματοφύλακας της Ριέκα, Μάρτιν Ζλόμισλιτς.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την υπογραφή του νέου συμβολαίου: «Η Ριέκα κι εγώ πάντα πορευόμασταν προς την ίδια κατεύθυνση. Είμαι ήδη τέσσερα χρόνια στη Ριέκα. Συμφωνήσαμε γρήγορα και είμαι χαρούμενος για την υπογραφή και την επέκταση του συμβολαίου. Πρόκειται για ανταμοιβή της περσινής σεζόν και είναι μεγάλη τιμή για μένα να συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της Ριέκα. Είμαι ευτυχισμένος. Προχωράμε σε νέες νίκες».

Για το περσινό νταμπλ: «Σε όλους είναι ξεκάθαρο ότι ο τελευταίος αγώνας με τη Σλάβεν είναι η πιο αγαπημένη μου στιγμή με τη φανέλα της Ριέκα και, φυσικά, η κατάκτηση του τροπαίου στο τέλος της σεζόν. Αυτές οι δύο στιγμές –η ανύψωση των δύο τροπαίων– θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη μου για όλη μου τη ζωή. Οι πιο όμορφες ποδοσφαιρικές αναμνήσεις».

Για το μήνυμα προς τους νέους: «Τρία χρόνια περίμενα τη δική μου ευκαιρία και ύστερα, μέσα σε μία σεζόν, όλα μου ανταποδόθηκαν. Νταμπλ με τη Ριέκα, τουλάχιστον και το Κόνφερενς Λιγκ με τη Ριέκα… Μπορώ να αποτελέσω παράδειγμα, μήνυμα για τους νέους ότι πρέπει να περιμένεις την ευκαιρία σου και να είσαι έτοιμος να την εκμεταλλευτείς όταν εμφανιστεί».

Για τον πρώτο αγώνα με το νέο συμβόλαιο στην «κόλαση της Θεσσαλονίκης»: «Μετά την ήττα από τη Βάραζντιν, η συγκέντρωση είναι στραμμένη στην Ευρώπη. Μας κουράζει λίγο, είναι δύσκολο να παίζουμε σε δύο μέτωπα, οπότε το πρωτάθλημα (HNL) λίγο υποφέρει. Μας περιμένει ο πιο σημαντικός αγώνας αυτού του μισού της σεζόν. Θα δώσουμε τα πάντα, πρέπει να μπούμε θαρραλέα, με απόλυτη συγκέντρωση, όπως στη Ρουγιέβιτσα, να δείξουμε χαρακτήρα από το πρώτο λεπτό ώστε και ο αντίπαλος να καταλάβει ότι θέλουμε να προκριθούμε. Πρέπει να πιστέψουμε, τότε όλα θα έρθουν».

Για το τι ΠΑΟΚ περιμένει: «Περιμένω έναν πολύ πιο επιθετικό ΠΑΟΚ, θα πιέσει περισσότερο, θα επιτεθεί περισσότερο, αλλά εμείς πρέπει να απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο και να μείνουμε ψύχραιμοι. Έχουμε το αποτέλεσμα, έχουμε το προβάδισμα. Αυτοί θα είναι πιο νευρικοί, γιατί πρέπει να κυνηγήσουν σκορ. Εμείς πρέπει να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας, δεν πρέπει να κλειστούμε και να κρατήσουμε απλά το αποτέλεσμα, γιατί τότε δεν θα πάει καλά. Γι’ αυτό από το πρώτο λεπτό πρέπει να δείξουμε θάρρος, δύναμη και πίστη ότι μπορούμε να κερδίσουμε την πρόκριση στο Γιουρόπα Λιγκ».

Για το ποιος είναι το φαβορί: «Αυτοί είναι το φαβορί, αλλά πρέπει να δείξουμε ότι ήρθαμε να “παλέψουμε”. Τα πρώτα 15-20 λεπτά θα είναι το κλειδί, λόγω των φιλάθλων τους. Γι’ αυτό πρέπει από την αρχή να σταθούμε έξυπνα. Τότε όλα θα πάνε καλά. Ήδη πετύχαμε το ελάχιστο, εξασφαλίσαμε το Κόνφερενς Λιγκ. Αυτό τώρα είναι μπόνους, να παίζουμε με μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Ξέρουμε ότι είναι η “μαύρη γάτα” του κροατικού ποδοσφαίρου, ελπίζουμε αυτή η παράδοση να τελειώσει σήμερα».