Ζουέλα στο SDNA: «Η Σπόρτινγκ μίλησε και με τον Ρουί Βιτόρια για τον Ιωαννίδη»

Ο άλλοτε υπεύθυνος των ακαδημιών της Σπόρτινγκ σε Ελλάδα και Κύπρο, Φρανσίσκο Ζουέλα, σχολιάζει στο SDNA την προφορική συμφωνία των «Λιονταριών» με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Έλληνα διεθνούς επιθετικού.

«Λευκός καπνός» βγήκε απ΄τις μακροχρόνιες επαφές της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τον Παναθηναϊκό για την μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στο πορτογαλικό κλαμπ.

Τα «Λιοντάρια» ήρθαν σε προφορική συμφωνία με το Τριφύλλι κι έναντι 22+3 εκατ. ευρώ θα βάλουν τον Έλληνα διεθνή επιθετικό στο ρόστερ τους.

Το SDNA επικοινώνησε με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, Φρανσίσκο Ζουέλα (φωτ.) κι άλλοτε υπεύθυνο των ακαδημιών της Σπόρτινγκ σε Ελλάδα και Κύπρο, με επίκεντρο το deal done και το επερχόμενο δρομολόγιο Αθήνα – Λισσαβώνα για τον 25χρονο στράικερ.

«Η Σπόρτινγκ αποφάσισε να επενδύσει στον Ιωαννίδη με 25 εκατ. ευρώ και παρά το γεγονός πως πρόκειται για έναν παίκτη που η ομάδα του παραμένει χωρίς πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Αυτό δείχνει πόσο πολύ τον πιστεύει και ποντάρει πάνω του. Στην Σπόρτινγκ γνωρίζουν καλά και παρακολουθούν τον Ιωαννίδη τα τελευταία χρόνια. Ξέρουν πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με πολλά αγωνιστικά προσόντα και μεγάλα περιθώρια εξέλιξης.

Προέρχεται από ποδοσφαιρική οικογένεια κι αυτό είναι κάτι που μετράει και δίνουν σημασία στην Πορτογαλία. Η ποδοσφαιρική παιδεία των νεαρών παικτών, παίζει μεγάλο ρόλο για όλες τις πορτογαλικές ομάδες.

Προσωπικά είμαι σίγουρος πως θα έχουν επικοινωνήσει και με τον Πορτογάλο τεχνικό του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια για να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες για τις προπονήσεις του Ιωαννίδη, τον χαρακτήρα του κι άλλα χρήσιμα πράγματα.

Σίγουρα θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να προσαρμοστεί στο περιβάλλον της Σπόρτινγκ και δεδομένου πως δεν ακολούθησε το καλοκαιρινό στάδιο της προετοιμασίας. Θα έχει τις ευκαιρίες του.

Ο χρόνος θα δείξει εάν μπορεί να κάνει όσα ο Παυλίδης στην Μπενφίκα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τον Παυλίδη που ήρθε ως πρώτος σκόρερ από την Ολλανδία στην Μπενφίκα. Η παρουσία του Βαγιαννίδη στην Σπόρτινγκ θα τον βοηθήσει να προσαρμοστεί πιο γρήγορα».