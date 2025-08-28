UEFA: «Καμπάνα» σε Άντερλεχτ για τα καπνογόνα με την ΑΕΚ - Τεράστια προσοχή απόψε στην ΟΠΑΠ Arena

Η UEFA επέβαλε ποινή στην Άντερλεχτ για τα όσα έγιναν στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ στις Βρυξέλλες όταν τότε οι οργανωμένοι οπαδοί της βελγικής ομάδας είχαν ανάψει καπνογόνα πριν την έναρξη.

Όπως έγινε γνωστό, η Άντερλεχτ, τιμωρήθηκε από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία με μια αγωνιστική κλείσιμο του συγκεκριμένου κομματιού του γηπέδου (τομείς N1-N4) με αναστολή και 40 χιλιάδες πρόστιμο για «lighting of fireworks».

Επί της ουσίας η UEFA δείχνει πως έχει μια κοινή γραμμή για όλες τις ομάδες και τους οπαδούς αυτών που δεν εναρμονίζονται με τους κανόνες της. Οι οποίοι προβλέπουν βαριές τιμωρίες για «lighting of fireworks», καπνογόνα δηλαδή.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ την έχει πατήσει και εκείνη λόγω των καπνογόνων. Είναι άλλωστε σε ισχύ η μια αγωνιστική με αναστολή που προβλέπει κλείσιμο των θυρών 19-21-23-25. Τι σημαίνει αυτό; Πως στο επόμενο παράπτωμα θα τεθεί σε ισχύ ενώ όσο συνεχίζεται αυτό και όσο είσαι υπότροπος δεν αργεί η στιγμή που θα κλείσει το γήπεδο στο σύνολο του με τις υποτροπές αυτές.

Επομένως απόψε στην ΟΠΑΠ Arena χρειάζεται τεράστια προσοχή από τον κόσμο της ΑΕΚ, προφανώς να μην ανάψει ούτε μισό καπνογόνο καθώς είναι δεδομένη η νέα τιμωρία ενώ και γενικότερα οι φίλοι της Ένωσης θα πρέπει να δείξουν μια άριστη συμπεριφορά προκειμένου να μην υπάρξουν ποινές που πλήξουν την ομάδα.