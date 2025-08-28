«Η Περσίμπ Μπαντούνγκ παίρνει τον Άντριου Γιουνγκ από τον ΟΦΗ»

Ιστοσελίδα της Ινδονησίας αναφέρει ότι η Περσίμπ Μπαντούνγκ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Άντριου Γιουνγκ.

Στην έξοδο από τον ΟΦΗ βρίσκεται ο Άντριου Γιουνγκ, με προορισμό πιθανότατα την Ινδονησία. Ο Γάλλος επιθετικός, μετά και την μεταγραφή του Μάρκο Ράκονιατς βρισκόταν σε τρίτο πλάνο και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ινδονησία, είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην Περσίμπ Μπαντούνγκ!

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η ομάδα από την Ινδονησία βρίσκεται κοντά στον Άντριου Γιουνγκ και μάλιστα ο χρόνος πιέζει να ολοκληρωθεί η κίνηση, καθώς η μεταγραφική περίοδος στη χώρα της Ασίας ολοκληρώνεται την Κυριακή 31 Αυγούστου.