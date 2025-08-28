MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Με τον κόσμο του στο «Βικελίδης» ο Παναιτωλικός

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Με την στήριξη του κόσμου του θα αγωνιστεί απέναντι στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Παναιτωλικός

Την σχετική ενημέρωση έκανε η Θύρα 6 των φίλων του Παναιτωλικού, με ανάρτηση στα social media.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FWarriors.6%2Fposts%2Fpfbid02BssYLMhFmrP6U58gNF2V5BCSrHJbSW7Lmuv3ZT4Mgr8T5TNcDjJqowYB5uR3n9tZl&show_text=true&width=500" width="500" height="679" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

 

Με τον κόσμο του στο «Βικελίδης» ο Παναιτωλικός