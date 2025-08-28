Ρομάνο: «Κοντά στον Ενκουνκού η Μίλαν»

Η Μίλαν πλησιάζει στην απόκτηση του Ενκουκού της Τσέλσι.

Μια ανάσα από την απόκτηση του Ενκουκού βρίσκεται η Μίλαν, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Οι «ροσονέρι» έχουν συμφωνήσει με τον 27χρονο μεσοεπιθετικό για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, ενώ πλέον προσπαθούν να τα βρουν και με την Τσέλσι, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, η Μίλαν προτίθεται να δώσει μέχρι και 30 εκατ. ευρώ στους Λονδρέζους, οι οποίοι φαίνεται ότι θα αποχωριστούν τον Ενκουνκού πριν την ολοκλήρωση της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου.

Ο διεθνής Γάλλος μεσοεπιθετικός μετακόμισε στην Τσέλσι 2023, όταν τον απέκτησε έναντι 60 εκατ. ευρώ από τη Λειψία, ενώ ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή του και η Μπάγερν Μονάχου.