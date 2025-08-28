Σπόρτινγκ: Στην κορυφή ο Γερεμάι, στο «κάδρο» ο Κωνσταντέλιας – Επιμένουν οι Πορτογάλοι

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κινείται για την απόκτηση μεσοεπιθετικού, με τον πορτογαλικό Τύπο να σημειώνει ότι οι «λιοντάρια» έχουν επικεντρωθεί σε δύο περιπτώσεις, στον Ισπανό Γερεμάι της Λα Κορούνια και στον Έλληνα διεθνή Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Γερεμάι παραμένει η πρώτη επιλογή. Ήδη η Σπόρτινγκ κατέθεσε πρόταση ύψους 25+5 εκατομμυρίων ευρώ στη Λα Κορούνια, ωστόσο αυτή απορρίφθηκε, καθώς οι Γαλικιανοί θεωρούν τον 22χρονο εξτρέμ σημείο αναφοράς στο ρόστερ τους – μάλιστα του έχουν αποδώσει και ρόλο στην ομάδα αρχηγών. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται σε υψηλό επίπεδο, με τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο Χουάν Εσκοτέτ και τον διευθύνοντα σύμβουλο Μασίμο Μπενάσι.

Παράλληλα, οι ίδιοι κύκλοι από την Πορτογαλία τονίζουν ότι ο Κωνσταντέλιας εμφανίζεται ως εναλλακτική λύση. Ο 22χρονος άσος του ΠΑΟΚ έχει απασχολήσει ήδη τη Σπόρτινγκ μέσω διερευνητικών επαφών. Ο Δικέφαλος δεν έχει θέσει τον ποδοσφαιριστή στη μεταγραφική αγορά, ωστόσο, από την Πορτογαλία θέτουν στη συζήτηση μια πρόταση κοντά στα 25 εκατ. ευρώ, με τα απαραίτητα μπόνους.

Όπως σχολιάζουν τα πορτογαλικά ΜΜΕ, η υπόθεση παραμένει περίπλοκη, καθώς τόσο η Λα Κορούνια όσο και ο ΠΑΟΚ δεν επιθυμούν να χάσουν δύο από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία τους. Ωστόσο, η Σπόρτινγκ θεωρεί επιτακτική ανάγκη την απόκτηση δεξιοπόδαρου εξτρέμ για την αριστερή πλευρά της επίθεσης – έναν στόχο που είχε τεθεί ήδη από την εποχή του Ρούμπεν Αμορίμ – και για τον λόγο αυτό συνεχίζει να κινείται σε δύο μέτωπα.