Πωλείται με 25 εκατ. ο Ιωαννίδης στη Σπόρτινγκ!

Προφορική συμφωνία χθες βράδυ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σπόρτινγκ καθώς οι Πορτογάλοι πήγαν εκεί που ήθελαν οι πράσινοι και με 25 εκατ ευρώ και 25% ποσοστό μεταπώλησης ο Φώτης Ιωαννίδης μετακομίζει στη Λισσαβώνα!

Ο Παναθηναϊκός πήγε την υπόθεση εκεί που ήθελε με τον Ιωαννίδη και θα πάρει το μέγιστο κέρδος που θα μπορούσε έπειτα από μια όχι και τόσο καλή σεζόν του Έλληνα επιθετικού.

Τα χαρακτηριστικά του όμως εκτιμώνται δεόντως στο εξωτερικό και η Σπόρτινγκ έφτασε τελικά να δώσει όσα ζητούσε ο Παναθηναϊκός: 25 εκατομμύρια και 25% μεταπώληση.

Χθες βράδυ υπήρξε νέα πρόταση που οδήγησε τις δύο πλευρές σε προφορική συμφωνία. Σήμερα αναμένεται να υπάρξει και η ανταλλαγή εγγράφων ώστε να οριστικοποιηθεί το deal και ο παίκτης μετά την επιστροφή του στην Αθήνα να πετάξει το Σαββατοκύριακο για την Πορτογαλία συνθέτοντας εκεί ένα ελληνικό δίδυμο με τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Βέβαια οι πράσινοι χάνουν τα πιο πολύτιμα πετράδια του ελληνικού που κορμού τους και ο χρόνος πιέζει για αντικαταστάτη υψηλού επιπέδου, όπως ακριβώς έγινε δηλαδή και με τον Καλάμπρια αντί του «Βάγια».