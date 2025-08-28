Οριστική η αθώωση για Μπλάτερ και Πλατινί

Η αθώωση των Μισέλ Πλατινί και Σεπ Μπλάτερ, που εκδικάστηκε εκ νέου στην Ελβετία τον περασμένο Μάρτιο στην γνωστή υπόθεση απάτης, που εξαφάνισε την φιλοδοξία του Γάλλου να γίνει πρόεδρος της FIFA, είναι πλέον οριστική λόγω της έλλειψης έφεσης από την εισαγγελία.

«Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ελβετίας (OAG) παραιτείται από την έφεσή του», αποδεχόμενο έτσι «την απόφαση που εκδόθηκε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό», ανέφερε η ελβετική εισαγγελία σε σημερινή (28/8) ανακοίνωσή της.

Αποδεχόμενη την... ήττα, δεδομένου ότι είχε ζητήσει δύο φορές την επιβολή ποινών με αναστολή για τους κατηγορούμενους χωρίς να πείσει τους δικαστές, η OAG τερματίζει μια δεκαετή διαδικασία με σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις.

«Γνωρίζω ότι ήταν μια πλεκτάνη για να με εμποδίσουν να γίνω πρόεδρος της FIFA», δήλωσε ο Μισέλ Πλατινί μετά την απόφαση της έφεσης, θεωρώντας ωστόσο τον εαυτό του «πολύ μεγάλο» για να αναζητήσει νέες ευθύνες.

Τα δύο πρώην στελέχη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου κατηγορήθηκαν ότι «έλαβαν παράνομα, εις βάρος της FIFA, μια πληρωμή 2 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων» (1,8 εκατομμυρίων ευρώ) «υπέρ του Μισέλ Πλατινί», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Η υπεράσπιση και η κατηγορούσα αρχή συμφώνησαν σε ένα σημείο: ο τρεις φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας» όντως συμβούλευε τον Σεπ Μπλάτερ μεταξύ 1998 και 2002, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του τελευταίου ως πρόεδρος της FIFA, και οι δύο άνδρες υπέγραψαν συμβόλαιο το 1999 που συμφωνούσε σε ετήσια αμοιβή 300.000 ελβετικών φράγκων, καταβαλλόμενη εξ ολοκλήρου από τη FIFA.

Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2011, ο πρώην μέσος - ο οποίος εν τω μεταξύ έγινε πρόεδρος της UEFA (2007-2015) - «διεκδίκησε 2 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα», ποσό που η κατηγορούσα αρχή χαρακτήρισε ως «ψεύτικο τιμολόγιο». Οι δύο άνδρες επέμειναν ότι είχαν συμφωνήσει σε ετήσιο μισθό ενός εκατομμυρίου ελβετικών φράγκων από την αρχή, μέσω προφορικής «συμφωνίας κυρίων» χωρίς μάρτυρες, και ότι τα οικονομικά της FIFA δεν επέτρεπαν την άμεση καταβολή της στον Πλατινί.

Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης στα μέσα του 2015, αμέσως μετά την παραίτηση του Σεπ Μπλάτερ και μετά από μια σειρά σκανδάλων, εμπόδισε τον Μισέλ Πλατινί να αναλάβει την προεδρία της FIFA, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Ιταλοελβετό Τζιάνι Ινφαντίνο, τότε «δεξί χέρι» του Γάλλου στην UEFA.

