Μπέος: «Καλωσορίζω τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στον Βόλο - Να σεβαστούν και να απολαύσουν τη φιλοξενία μας»

Ο Αχιλλέας Μπέος καλωσορίζει τους φίλους του Ολυμπιακού που θα βρεθούν το Σάββατο στον Βόλο.

Στον Βόλο θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός το Σάββατο (30/8, 19:00) για το παιχνίδι με την τοπική ομάδα και δίπλα του θα βρεθούν `10.000 φίλοι του. Ο Αχιλλέας Μπέος με μήνυμά του καλωσορίζει όσους θα βρεθούν στην πόλη, αλλά τους ζητά να σεβαστούν την πόλη και να απολαύσουν τις ομορφιές της.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Ως Δήμαρχος Βόλου καλωσορίζω, για μια ακόμη φορά, στην όμορφη και φιλόξενη πόλη μας τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που έρχονται, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Σαββάτου μεταξύ της ομάδας τους και της δική μας ομάδας.

Ελπίζω και εύχομαι ότι θα σεβαστούν και θα απολαύσουν τόσο την φιλοξενία μας και τις ομορφιές της πόλης, όσο και βέβαια τον αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων μας, σε φίλαθλα πλαίσια, χωρίς ακρότητες και επεισόδια».