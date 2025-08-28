Νέοι Ολυμπιακού: Μαθαίνει αντίπαλο στο Youth League

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού θα μάθει σήμερα το δικό του μονοπάτι στο φετινό Youth League.

Μέρα κλήρωσης είναι η σημερινή για τον Ολυμπιακό, καθώς θα μάθουν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Champions League, αλλά λίγο νωρίτερα η ομάδα Νέων θα συμμετέχει στην κλήρωση του Youth League.

Οι «ερυθρόλευκοι» -κάτοχοι του τίτλου το 2024- θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση μέσω της διαδρομής του Champions League, καθώς η ανδρική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η πορεία των Νέων θα ακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα αγώνων (τρεις εντός και τρεις εκτός), με βάση την κλήρωση.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού είναι οι ακαδημίες των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Μπαρτσελόνα (κάτοχος του τίτλου), η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπάγερν Μονάχου, η Μάντσεστερ Σίτι, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Άρσεναλ, η Γιουβέντους, η Άγιαξ, η Μπενφίκα και πολλές ακόμα. Η σημερινή κλήρωση (18:00) θα καθορίσει το μονοπάτι της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού.

Η 12η έκδοση του Youth League ξεκινά με τη συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων: του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, καθεμία μέσω διαφορετικής διαδρομής.

Ολυμπιακός – Διαδρομή Champions League (Champions League Path)

Ο Ολυμπιακός συμμετέχει για πρώτη φορά μέσω της διαδρομής του Champions League, καθώς η ανδρική ομάδα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη φάση των ομίλων του Champions League 2025-26.

Από τον όμιλο των 36 ομάδων, οι 22 καλύτερες θα προκριθούν στη φάση των «32».

ΠΑΟΚ – Διαδρομή Πρωταθλητών (Domestic Champions Path)

Ο ΠΑΟΚ συμμετέχει ως νικητής του πρωταθλήματος Νέων της Ελλάδας (ή ως δευτεραθλητής, σε αντικατάσταση του Ολυμπιακού που πέρασε μέσω Champions League). Θα αγωνιστεί στη δεύτερη φάση της διαδρομής των πρωταθλητών, η οποία αποτελείται από τρεις γύρους νοκ άουτ με διπλούς αγώνες (εντός και εκτός έδρας). Ο νικητής κάθε ζευγαριού περνά στην επόμενη φάση.

Η κλήρωση για τη διαδρομή αυτή θα γίνει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στη Νιόν.

Οι 10 ομάδες που θα προκριθούν από τη διαδρομή των πρωταθλητών θα περάσουν στη φάση των «32», όπου θα διασταυρωθούν με ομάδες από τη διαδρομή του Champions League.

Ημερομηνίες-κλειδιά για την πορεία των ελληνικών ομάδων

Ολυμπιακός (Champions League Path)

Κλήρωση: 28 Αυγούστου

1η αγωνιστική: 16/17/18 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου / 1 Οκτωβρίου

3η αγωνιστική: 21/22 Οκτωβρίου

4η αγωνιστική: 4/5 Νοεμβρίου

5η αγωνιστική: 25/26 Νοεμβρίου

6η αγωνιστική: 9/10 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ (Domestic Champions Path)

Κλήρωση: 1 Σεπτεμβρίου

2η φάση (1ος αγώνας): 22 Οκτωβρίου

2η φάση (2ος αγώνας): 5 Νοεμβρίου

3η φάση (1ος αγώνας): 26 Νοεμβρίου

3η φάση (2ος αγώνας): 10 Δεκεμβρίου

Φάση Knockout (κοινή και για τις δύο διαδρομές)

Κλήρωση Φάσης των 32: 12 Δεκεμβρίου

Αγώνες Φάσης των 32: 3/4 Φεβρουαρίου

Κλήρωση Φάσης των 16 και πέρα: 6 Φεβρουαρίου

Φάση των 16: 24/25 Φεβρουαρίου

Προημιτελικοί: 17/18 Μαρτίου

Ημιτελικοί: 17 Απριλίου, Νιόν

Τελικός: 20 Απριλίου, Νιόν

Οι τελικοί αγώνες θα γίνουν στο Colovray Sports Centre της Νιόν, Ελβετία. Συνολικά συμμετέχουν 64 ομάδες από όλη την Ευρώπη.

