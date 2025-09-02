Μεχντί Ταρέμι: Ο late boomer που πρόλαβε όλα τα τρένα (vids)

Ή διαδρομή, τα νούμερα και οι ιστορίες του νέου σέντερ-φορ του Ολυμπιακού, ο οποίος άργησε να ανθίσει, αλλά όταν βρήκε ρυθμό έφτασε στην κορυφή.

Στο Ιράν υπάρχει ένα περίεργο κριτήριο, με το οποίο αξιολογείται το ποδοσφαιρικό ταλέντο ενός παίκτη. Όταν οι άλλοι μιλούν για ακαδημίες, για ντρίμπλες, για γκολ και ασίστ, στην ασιατική αυτή χώρα επικεντρώνονται στη… στρατιωτική θητεία! Το κλασικό ερώτημα «πού έκανες στρατό;» μεταφράζεται σε πόσο μεγάλο ταλέντο ήσουν στα μικρά σου χρόνια.

Υπάρχουν ομάδες στην πρώτη κατηγορία όπως η Μαλαβάν, η Φούλαντ Σεπαχάν και η Τρακτόρ Σάζι, οι οποίες έχουν με τα χρόνια εξελιχθεί σε… υποδοχείς φαντάρων. Στο Ιράν την στρατιωτική θητεία (διάρκειας ενός χρόνου) δεν τη γλυτώνει κανείς, αλλά οι ποδοσφαιριστές έχουν προνομιακή μεταχείριση. Παίρνουν «μεταγραφή» σε μια απ’ αυτές τις ομάδες, που βρίσκονται κοντά σε μεγάλες στρατιωτικές βάσεις, και παράλληλα με την (πολύ πιο ήπια σε σχέση με άλλους) θητεία τους προπονούνται και παίζουν.

Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις διεθνών παικτών στο Ιράν που δεν πέρασαν απ’ αυτό το αγωνιστικό λούκι. Μία απ’ αυτές είναι ο Μεχντί Ταρέμι, ο ορισμός του late boomer στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η νέα επιθετική προσθήκη του Ολυμπιακού είναι ένας φορ που άργησε μεν να «ανθίσει» και να δείξει την σκοπευτική του δεινότητα, όμως όταν ξεκίνησε δεν μπορούσε να τον σταματήσει κανείς.

Γεννημένος στις 18 Ιουλίου 1992 στην παραθαλάσσια πόλη Μπουσέχρ, ο Μεχντί Ταρέμι μεγάλωσε με δύο σταθερές: τη θάλασσα και τη μπάλα. Ο πατέρας του, Αλισάχ, έπαιζε άμυνα σε τοπική ομάδα, κι ο μικρός Μεχντί περνούσε τα πρωινά στα καΐκια και τα απογεύματα στις αλάνες. Από τις ακαδημίες της Μπαργκ Μπουσέχρ και αργότερα της Ιραντζαβάν (ομάδας Β’ κατηγορίας) η διαδρομή του προς το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ήταν βασανιστικά αργή στην αρχή.

Το 2010, στα 18 του, πέρασε για λίγο από τη Σαχίν Μπουσέχρ, αλλά δεν κατάφερε να καθιερωθεί στη μεγάλη κατηγορία. Το 2012 επέστρεψε στην Ιραντζαβάν και, καθώς συμπλήρωνε τα 21 χρόνια του κι ετοιμαζόταν για το… φανταριλίκι, ψάχτηκε για να μεταγραφεί σε κάποια από τις «στρατιωτικές» ομάδες. Καμία δεν τον ήθελε! Αναγκαστικά, διέκοψε την ποδοσφαιρική του καριέρα για έναν χρόνο κι έτρεχε σε ασκήσεις και σκοπιές στα φυλάκια, πριν επιστρέψει τον Ιανουάριο του 2014.

Εκείνη η σεζόν του στην Ιραντζαβάν (πέτυχε 11 γκολ σε 27 ματς, απολογισμός πολύ καλός για την «δυσκοίλια» στα τέρματα Β’ κατηγορία της χώρας) του άνοιξε την πόρτα για κάτι καλύτερο. Η Περσέπολις, μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις, του άνοιξε την πόρτα για να τον δοκιμάσει και συμφώνησε μαζί του χωρίς, μάλιστα, να του δώσει συμβόλαιο στην αρχή.

Στην Περσέπολις έλαμψε το άστρο του. Ανάμεσα στο 2014 και το 2018, έπαιξε 112 ματς και σκόραρε 55 φορές, παίρνοντας δύο φορές τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος και κατακτώντας το πρωτάθλημα και το Σούπερ Καπ. Οι αριθμοί και, κυρίως, ο τρόπος που σκόραρε, με κίνηση στο χώρο και τις περισσότερες φορές μόνο μία επαφή με τη μπάλα, τον σύστησαν εκτός συνόρων.

Ο Κάρλος Κεϊρόζ, ο Πορτογάλος τότε ομοσπονδιακός προπονητής του Ιράν, φέρεται να εντυπωσιάστηκε από τον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού του Ταρέμι και έκτοτε όχι μόνο τον κάλεσε να γίνει μέλος της εθνικής (στην οποία φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας), αλλά έγινε κι ένας από τους σημαντικότερους… διαφημιστές του. Συχνές ήταν οι δηλώσεις του σε πορτογαλικά μέσα που τόνιζε τα προσόντα του και ωθούσε πορτογαλικές ομάδες να ασχοληθούν με την περίπτωσή του.

Κι ο ίδιος, βέβαια, ήθελε να ανοίξει τα φτερά του, αλλά αυτά φάνηκαν να κόβονται. Το 2017 το όνομά του βρέθηκε στο επίκεντρο για λάθος λόγους. Η διαμάχη με την τουρκική Τσαϊκούρ Ριζεσπόρ για συμφωνία που υπεγράφη και δεν τηρήθηκε έφερε τετράμηνη τιμωρία από τη FIFA για τον ίδιο και μεταγραφική απαγόρευση στην Περσέπολις. Έχασε σημαντικά παιχνίδια στην Ασία, αλλά δεν έσπασε. Από το Ιράν έφυγε τελικά στα 26 τυου, για την Αλ-Γαράφα του Κατάρ, όπου ανάμεσα στ’ άλλα κέρδισε το Stars Cup δίπλα στον Γουέσλεϊ Σνάιντερ.

Η Ρίο Άβε ήταν το ευρωπαϊκό του ξεκίνημα το 2019–20 και ο Ταρέμι την απογείωσε: πρώτος σκόρερ της Primeira Liga με 18 γκολ και ένα συμβόλαιο που δεν άργησε να έρθει από την Πόρτο. Στους «δράκους» εξελίχθηκε σε ολοκληρωμένο επιθετικό: 182 εμφανίσεις, 91 γκολ και 56 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, πρωταθλήματα και κύπελλα, και κυρίως μια αίσθηση ότι σε μεγάλα βράδια θα βρει τον τρόπο να αφήσει σημάδι. Οι Πορτογάλοι μακάριζαν τον Κεϊρόζ, που μιλούσε για χρόνια και δεν τον άκουγαν…

Το πιο διάσημο σημάδι ήρθε στη Σεβίλλη τον Απρίλιος του 2021: 90+3’, ανάποδο ψαλιδάκι κόντρα στην Τσέλσι, ένα γκολ που κέρδισε το βραβείο του καλύτερου τέρματος της σεζόν στο Champions League και του Goal of the Season της UEFA. Δεν ήταν αρκετό για την πρόκριση, έβαλε ακόμα καλύτερα το όνομά του στο παγκόσμιο κάδρο.

Η μετακίνηση στην Ίντερ το περασμένο καλοκαίρι έμοιαζε με την κορύφωση της καριέρας του. Οι «νερατζούρι» τον απέκτησαν για να δουν ανάλογα νούμερα σε λιγότερα λεπτά συμμετοχής. Αντ’ αυτού: Ο Ταρέμι έπαιξε συνολικά σε 43 ματς με την Ίντερ, περίπου 2.000 αγωνιστικά λεπτά σ’ όλες τις διοργανώσεις, πέτυχε μόλις 3 γκολ και μοίρασε 9 ασίστ. Απολογισμός προφανώς κατώτερος του αναμενομένου, ο οποίος και πυροδότησε τα σενάρια περί αποχώρησής του.

Την ίδια ώρα, βέβαια, έδειχνε ότι σε διαφορετικό περιβάλλον, αυτό της εθνικής του Ιράν, παρέμενε ένας επιδραστικό φορ. Στις 26 Μαρτίου 2025, σε ένα 2-2 με το Ουζμπεκιστάν στην Τεχεράνη που «σφράγισε» εισιτήριο για το Μουντιάλ 2026, σκόραρε και τα δύο τέρματα. Το προσωπικό του κοντέρ γράφει 94 συμμετοχές και 56 τέρματα με το εθνόσημο. Και σε μια προ-μουντιαλική χρονιά, αυτό που τον νοιάζει περισσότερο είναι να παίξει πολύ σε υψηλό επίπεδο και να βρει ρυθμό.

Αυτό είναι το πιο σημαντικό από τα προσόντα του. Για έναν παίκτη που δεν ντριμπλάρει και δεν επιδιώκει πολλές επαφές με τη μπάλα, το «διάβασμα» του ματς, η σωστή τοποθέτηση, η παρουσία στο δεύτερο δοκάρι, η προσποίηση πριν φύγει μπροστά, δεν γίνονται στην προπόνηση, αλλά εκεί που καίει η μπάλα.