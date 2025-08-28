Ο ΠΑΟΚ Β αναμετρήθηκε στη Χαλάστρα με την Καλαμάτα (1-2), «μέτρησε» δυνάμεις και σήμερα (28/8) αντιμετωπίζει τον Ηρακλή Θερμαϊκού στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής.

Φιλικών... συνέχεια για την ομάδα του Νίκου Καραγεωργίου, απέναντι στην Καλαμάτα στο ουδέτερο γήπεδο του Καμπανιακού, καθώς η Μαύρη Θύελλα διεξάγει την προετοιμασία της στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ Β ξεκίνησε με ένα αρκετά «έμπειρο» σύνολο, τον Μοναστηρλή στο τέρμα και τους Κιτσάκη, Λούκας, Κωττά και Πασαχίδη στην άμυνα. Ο Πρινς με τον Σνάουτσνερ ήταν στα χαφ, με τους Αδάμ-Ρικάρντο στα «φτερά» και τους Μούστμα και Γκιτέρσο στην «αιχμή» της επίθεσης.

Το σκορ άνοιξαν οι τυπικά φιλοξενούμενοι με τη συμπλήρωση του πρώτου μισάωρου (30′) με τον Τσέλιο, ο οποίος είχε συνεργαστεί άψογα νωρίτερα με Μορέιρα και Μάντζη για το 1-0 του ημίχρονου.

Λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, η Καλαμάτα έφτασε και σε δεύτερο τέρμα. Δημιουργός ο Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος στο 49ο λεπτό εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μπονέτο από κοντά έγραψε το 2-0 για τη Μαύρη Θύελλα. Ο Δικέφαλος μείωσε στο 54′ με πέναλτι που κέρδισε ο Λούκας και εκτέλεσε ο Ρικάρντο για το τελικό 2-1 υπέρ της Καλαμάτας.

Σήμερα (28/8) οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται τον Ηρακλή Θερμαϊκού στη Σουρωτή, ενώ την Κυριακή (31/8) αντιμετωπίζουν στην Καρδίτσα την Αναγέννηση σε ένα ακόμα «δυνατό» φιλικό.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΟΚ Β (Νίκος Καραγεωργίου): Μοναστηρλής , Κωττάς , Λούκας, Κιτσάκης, Πασαχίδης, Πρινς, Σνάουτσνερ, Αδάμ, Ρικάρντο, Μούτσμα, Γκιτέρσος. Αγωνίστηκαν επίσης οι: Νικολακούλης, Αβράμπος, Κοσίδης, Καστίδης, Πολυκράτης, Αλμασίδης, Καλόγηρος, Καλαϊτσίδης, Κουλούρης, Κανίς, Γραββάνης.

Καλαμάτα (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος, Σπυράκος, Οικονόμου, Κατάλντι, Τσέλιος, Παμλίδης, Μορέιρα, Μάντζης