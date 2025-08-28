Σε ευρωπαϊκό ρυθμό κινείται ο Τύπος με τους αγώνες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, με την κλήρωση του Ολυμπιακού και φυσικά με την πρεμιέρα της Εθνικής στο EuroBasket.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - LIVE SPORT

Είναι πολύ σημαντική η σημερινή βραδιά για το ποδόσφαιρο μας. Αναμφισβήτητα οι ομάδες μας μπορούν το "τρία στα τρία", κάτι που θα θεμελιώσει την προσμονή για υπέροχες φθινοπωρινές, χειμωνιάτικες και, γιατί όχι, ανοιξιάτικες, σπουδαίες νύχτες. Μπορεί ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ να έχουν εξασφαλίσει τη συνέχεια τους, έστω στο Conference League, όμως θέλουν και οι δύο να παίξουν στη League Phase του Europa. Και μπορούν να τα καταφέρουν. Όπως και η ΑΕΚ, που κόντρα στην Άντερλεχτ κουβαλάει το μεγαλύτερο άγχος όλων, καθώς σε μια βραδιά παίζει την παρουσία της στην Ευρώπη. Έχοντας ήδη πετύχει δύο προκρίσεις. Για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε το μεγάλο στοίχημα με τη Σαχτάρ, η μάχη στη Σαμψούντα τον βρίσκει σε πολύ καλή κατάσταση.

Ο Παναθηναϊκός του Βιτόρια μπορεί, με λελογισμένη επιθετικότητα, να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα και να χτυπήσει τον αντίπαλο όταν βρει την ευκαιρία. Η ανασταλτική προσήλωση θεωρείται βασικό χαρακτηριστικό του, όμως πιστεύω ότι η πρόκριση θα έρθει πιο εύκολα (ή , αν προτιμάτε, πιο σίγουρα) μέσα από το σκοράρισμα, παρά από την προσπάθεια να διατηρηθεί το "μηδέν". Όπως και να έχει, το Τριφύλλι πρέπει απόψε να πιστοποιήσει ότι είναι καλύτερη ομάδα από την τουρκική και να φύγει για ένα υπέροχο ταξίδι στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ – SPORTDAY

Η Εθνική μας ξεκινά τις υποχρεώσεις της σήμερα στο πιο παράξενο Eurobasket των τελευταίων χρόνων αντιμετωπίζοντας την Ιταλία στην Κύπρο. Τους Ιταλούς τους είδαμε και στο τουρνουά Ακρόπολις. Η Εθνική μας τους κέρδισε χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά με μια διαιτησία έδρας -θα το πω κομψά. Οι Ιταλοί έχουν μάλλον λίγο καλύτερο υλικό από τις προηγούμενες πρόσφατες ανάλογες διοργανώσεις που πήραν μέρος, αλλά τους λείπουν οι γκαρντ σκόρερς. Παίκτες όπως ο Σπίσου, ο Παγιόλα, ο Ματέο Σπανιόλο, ο ιταλοποιημένος Ντάριους Τόμσον δεν φημίζονται για την επιθετική τους σταθερότητα. Από την άλλοι, όλοι αυτοί (αλλά κι ο Ρίτσι κι ο Φοντέκιο κι ο Προσίντα) μπορεί να πιέσουν πάρα πολύ τον Σλούκα (αλλά και τον Ντόρσεϊ και τον Λαρεντζάκη) ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουν προβλήματα στην Εθνική Ελλάδας, σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία της μπάλας.

Το καλό είναι ότι οι Ιταλοί δεν έχουν κορμιά για να χτυπήσουν τη μεγάλη αδυναμία της Εθνικής μας, δηλαδή την έλλειψη ψηλών: ο Μέλι και ο Μόμο δύσκολα μπορεί να σταματήσουν τον Γιάννη. Αν είδαμε κάτι ανησυχητικό στα φιλικά είναι ότι η ομάδα του Σπανούλη έχει δυσκολία στον έλεγχο των ριμπάουντ αν και δεν αποκλείεται η παρουσία του Γιάννη να παίξει καταλυτικό ρόλο στη βελτίωσή μας σ’ αυτόν τον τομέα. Κατά τ’ άλλα αναμένεται σκληρή άμυνα και άγιος ο θεός. Και επειδή το ίδιο θα κάνουν και οι Ιταλοί, νομίζω ότι όποιος βάλει στο τέλος του ματς περισσότερους από 75-80 πόντους, θα κερδίσει κιόλας.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Ο Ολυμπιακός θα μάθει απόψε τις οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσει στο Τσάμπιονς Λιγκ, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να αποφύγει μεγαθήρια και έχοντας την ελπίδα ότι μπορεί να κληρωθεί με κάποια ή κάποιες ομάδες που θα είναι όχι απλώς ανταγωνίσιμες για τον ίδιο αλλά θα τον μετατρέπουν σε φαβορί για τη νίκη. Υπάρχουν και τέτοιες ομάδες στη διοργάνωση των μεγαθηρίων. Όσο για τα μεγαθήρια η μία γνώμη είναι ότι καλό θα ήταν να αφιχθούν στο Φάληρο, ώστε και ο κόσμος να απολαύσει από κοντά σούπερ αστέρια του ποδοσφαίρου, αλλά να υπάρχει και μεγαλύτερη πιθανότητα για το αποτέλεσμα. Και η άλλη άποψη έχει να κάνει με το πλεονέκτημα να παίξει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο του με ομάδες που μπορεί να νικήσει και να πάει ως φιλοξενούμενος στα λαμπερά γήπεδα των κορυφαίων της διοργάνωσης.

Για τον Ολυμπιακό, ωστόσο, δεν παύει να είναι μία κλήρωση, άκρως τιμητική και με ενδιαφέρουσα αναμονή των αντιπάλων του στην πορεία του φετινού Τσάμπιονς Λιγκ, με τις φιλοδοξίες πρόκρισης στα νοκ άουτ δεδομένες και εφικτές. Η αγωνία απόψε δεν έχει να κάνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο με όσα συμβούν στο γκαλά του Πριγκιπάτου, αλλά η προσοχή θα είναι στραμμένη στους αγωνιστικούς χώρους. Στη Σαμψούντα για τον Παναθηναϊκό, στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια για την ΑΕΚ.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Είναι ποδοσφαιράνθρωποι ο Νίκολιτς και ο Μαρίν. Κανείς από τους δύο δεν έχει ακόμα ζήσει τη Νέα Φιλαδέλφεια πραγματικά να κοχλάζει. Αλλά στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού, παρότι το ένα πέταλο ήταν κλειστό λόγω τιμωρίας και ο προπονητής και ο Ρουμάνος χαφ, τον ένιωσαν τον κόσμο και την ώθηση που τους έδωσε, για να καθαρίσουν την μπουγάδα στην παράταση. Ξέρουν πολύ καλά, μπορούν να καταλάβουν, τον ρόλο που μπορεί να παίξει απόψε.

Φυσικά και παντού και πάντα, η έδρα παίζει τον ρόλο της. Η Φιλαδέλφεια όμως, είναι άλλη φάση. Μέχρι να ζήσουμε όλα τα παράξενα και τα ακραία που ζήσαμε πέρυσι, για όλους ήταν ένα φόβητρο αυτό το γήπεδο. Η ΑΕΚ ήταν πάντα μια άλλη ομάδα παίζοντας σ’ αυτό το γήπεδο και ο αντίπαλος ένιωθε τον εαυτό του σαν άλλη ομάδα, όταν έπαιζε σ’ αυτό το γήπεδο. Άλλωστε, το έλεγε αυτό όχι η θεωρία, αλλά τα αποτελέσματα. Έκανε σχεδόν 2,5 χρόνια για να κάνει δεύτερη εντός έδρας ήττα σε ματς εντός συνόρων η ΑΕΚ. Και εκτός συνόρων, η Φιλαδέλφεια ήταν εκείνη που πήρε την ιστορική πρόκριση επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Το θέμα βεβαίως είναι το απόψε. Η αποψινή βραδιά που είναι η πιο μεγάλη νύχτα για την ΑΕΚ μέχρι την επόμενη.

ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΑΝΝΗΣ – ΤΑ ΝΕΑ

Σε μια πόλη που ήταν κάποτε σύμβολο για τον Ελληνισμό, τη Σαμψούντα, εκεί όπου άρχισε η Γενοκτονία των Ποντίων από τον Κεμάλ, και σε ένα γήπεδο αυτό της «19ης Μαΐου», μιας ημερομηνίας που ήταν η αφετηρία για τον θάνατο και τον ξεριζωμό χιλιάδων ψυχών, ο Παναθηναϊκός θα αναζητήσει την πρόκριση. Τη χαρά και το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για την πρόκριση, μετά τη νίκη στο πρώτο ματς στην Αθήνα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Επίσης κρυστάλλινο είναι ότι η Σάμσουνσπορ δεν είναι κάτι το… φοβερό. Οι Πράσινοι απλά θα χρειαστεί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους απέναντι στην τουρκική ομάδα, να έχουν αυτοσυγκέντρωση, προσήλωση και σοβαρότητα για να μην κριθεί η πρόκριση στον… Πόντο. Οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και τον ενθουσιασμό του κόσμου, το σκορ του πρώτου αγώνα δεν είναι ασφαλές, ωστόσο ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα στο ρόστερ του και την εμπειρία για να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση και να φύγει από τη Σαμψούντα με αυτό που θέλει.

