Στον τελικό του Λιγκς Καπ η Ίντερ Μαϊάμι δια ποδός Μέσι – Θα παίξει με τους Σιάτλ Σάουντερς (vid)

Με δυο γκολ ο Λιονέλ Μέσι σφράγισε την πρόκριση της Ίντερ Μαϊάμι στον τελικό του Λιγκς Καπ.

Δύσκολα πήρε τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό του Λιγκς Καπ η Ίντερ Μαϊάμι, επικρατώντας 3-1 του Ορλάντο Σίτι. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με τον Πάσαλιτς.

Η Ίντερ ισοφάρισε στο 77’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μέσι, ενώ στην ίδια φάση αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Μπρεκάλο, αφήνοντας το Ορλάντο με δέκα παίκτες.

Ο Μέσι πέτυχε στο 88’ και δεύτερο γκολ, ενώ το 3-1 διαμορφώθηκε με γκολ του Σεγκόβια στο 90+1’.

Στον τελικό της διοργάνωσης η Ίντερ Μαϊάμι θα αντιμετωπίσει τους Σιάτλ Σάουντερς, που νίκησαν 2-0 τους Λος Άντζελες Γκάλαξι.