Στη Σαμψούντα για την πρόκριση ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σάμσουνσπορ, με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League.

Αποφασισμένος για την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Europa League είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενείται απόψε (20:00, Cosmote Sport 3) από τη Σάμσουνσπορ στη ρεβάνς του 2-1 στο ΟΑΚΑ, για τα πλέι οφ στο Εuropa League.

Οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια θέλουν να δείξουν ότι είναι καλύτεροι και να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα, σε μια έδρα που αναμένεται καυτή. Η ομάδα της Σαμψούντας παρουσιάζεται πιο δυνατή στο σπίτι της, ωστόσο οι «πράσινοι» έχουν μεγάλη εμπειρία από ευρωπαϊκά παιχνίδια και αυτό θα παίξει τον ρόλο του.

Στα πλάνα του Παναθηναϊκού επιστρέφει ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, ενώ δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Αγωνιστικά οι γηπεδούχοι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα, με τον Χόλσε να επιστρέφει στην αποστολή,

Το «τριφύλλι» θα πάρει το εισιτήριο στη League Phase του Europa League με οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα. Με ήττα μέχρι ένα γκολ διαφορά ο αγώνας θα πάει στην παράταση, ενώ με δυο ή περισσότερα γκολ οι «πράσινοι» θα αποκλειστούν και θα συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στο Conference League.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Σάμσουνσπορ: Κότσουκ, Γιάβρου, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Εντσάμ, Μακούμπου, Γιουκσέλ, Ντιμάτα, Μουαντιλμαντζί, Κίλινιτς.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Πελίστρι, Μπακασέτας, Τετέ, Ιωαννίδης.